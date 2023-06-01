https://sputniknews.com.tr/20230601/adli-kontrol-sartiyla-serbest-kalan-ysp-izmir-milletvekili-adayi-tutuklandi-1071889943.html

Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı

Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı

MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yeşil Sol Parti (YSP) İzmir milletvekili adayı... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T15:44+0300

2023-06-01T15:44+0300

2023-06-01T15:44+0300

politika

yeşil sol parti

gözaltı

tutuklama

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arefe Meryem Yıldırım hakkındaki "konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla" serbest bırakılması kararına itiraz etti. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırım, tutuklandı.MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde 30 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü YSP'den milletvekili adayı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan YSP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanmış, Arefe Meryem Yıldırım'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/omer-faruk-gergerlioglu-hdp-geleneginde-turkiyelilesme-arzusunu-basarmak-zorundayiz-1071809283.html

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