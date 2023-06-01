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Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı
Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı
MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yeşil Sol Parti (YSP) İzmir milletvekili adayı... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T15:44+0300
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politika
yeşil sol parti
gözaltı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arefe Meryem Yıldırım hakkındaki "konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla" serbest bırakılması kararına itiraz etti. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırım, tutuklandı.MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde 30 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü YSP'den milletvekili adayı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan YSP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanmış, Arefe Meryem Yıldırım'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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yeşil sol parti, gözaltı, tutuklama
yeşil sol parti, gözaltı, tutuklama

Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı

15:44 01.06.2023
© İHAYeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti)
Yeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© İHA
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MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yeşil Sol Parti (YSP) İzmir milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım, savcının itirazı üzerine tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arefe Meryem Yıldırım hakkındaki "konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla" serbest bırakılması kararına itiraz etti. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Yıldırım, tutuklandı.
MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde 30 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü YSP'den milletvekili adayı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan YSP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanmış, Arefe Meryem Yıldırım'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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