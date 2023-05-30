Ömer Faruk Gergerlioğlu: HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu başarmak zorundayız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varol Yaşaroğlu: Grafi2000 döneminde bizim gibi mizah üretebilen başka bir firma yoktu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Ekonomist Tunca: Türkiye özellikle iki noktada çok ağır açıklarla karşı karşıya
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/omer-faruk-gergerlioglu-hdp-geleneginde-turkiyelilesme-arzusunu-basarmak-zorundayiz-1071809283.html
Ömer Faruk Gergerlioğlu: HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu başarmak zorundayız
Ömer Faruk Gergerlioğlu: HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu başarmak zorundayız
Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kürt siyasi hareketinin oy kayıpları konusunda, “Türkiye partisi olma noktasında sıkıntılar... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:53+0300
2023-05-30T21:53+0300
akşam postasi
hdp
seçim
ömer faruk gergerlioğlu
chp
yeşil sol parti
millet ittifakı
radyo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Yeniden siyasete dönüş kararı aldıktan sonra Kocaeli’den bir kez daha Yeşil Sol Parti Milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçim sonuçlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.Gergerlioğlu, "Seçim kampanyasına başlarken muhalefetin durumu fena değildi, seçimi alabilecek durumdaydı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkili bir kampanya yaptığını izledim. Erdoğan, seçim kazanma ustası. Erdoğan, defalarca seçime girdi ve kazandı ama haklı olduğu için değil anket şirketleri ve araştırmacılar halkı iyi tanıma çalışması yapıyor. Zor durumlarda nasıl öne geçebileceğini düşündü ve algı operasyonlarıyla bunu yapmaya çalıştı. İki önemli kozu kullandı, din istismarı ve HDP üzerinden kriminalizasyon çalışması yaptı. Terör diyerek HDP’yi hem Millet İttifakı’nı dışlamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.'İnandırıcılık ve güven eksikti'Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin inandırıcılık ve güven konusunda eksik kaldığını belirten Gergerlioğlu, "Ekonomi neden bozuldu, insan hakları konusunda neden geriyiz, tarım ve hayvancılık, demokrasi ya da hukukun üstünlüğünde konusunda dünya çapında neden dibe vurduk gibi konularda bir açıklama yapma gereksinimi hissetmedi. Halkı etkileyen bir imaj üzerinden çalışma yaptı. Kılıçdaroğlu ve CHP’nin inandırıcılık ve güven konusunda eksik kaldığını gördüm. Kılıçdaroğlu’nun güven endeksini yükseltmesi gerekiyordu. Kılıçdaroğlu’nun somut yaptığı fiillere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. KYK borçlarının ertelenmesi ya da EYT konusunun üzerinde durdu ama bunlarla ilgili bir çalışma yapmadı. Son gelinen nokta, sığınmacılar gidecek ve kayyumlar gelebilir gibi sözlerle en son saplandığı yer burası oldu. Bunlar zaten satın alınmış hadiseler. Mültecilere karşı bir dil, daha artı bir oy getirmedi" diye konuştu.'Hemen terörist damgası vuruyorlar''Türkiye partisi' olmak noktasında sıkıntılar ve eksiklikler yaşadıklarını ve bu eksikliklerin giderilmesinin gerektiğini kaydeden Gergerlioğlu, şöyle devam etti: "Gittikçe köklerine kapanan bir parti olmamamız gerekiyor. Milletvekili sayısı olarak İstanbul’da 12’den 8’e düştü ve diğer illerde de zorlandı hatta tahmin ettiği illerde kazanamadı. 61 vekil ağırlıklı Kürtlerin yaşadığı bölgelerden çıkmış oldu. HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu çok net söyledik fakat tam anlamıyla başarılamadı ama başarmak zorundayız. Bu hedeften geriye çark etmek gibi bir durum olamaz. Kürt meselesini gündeme getirdiğimiz anda hemen terörist damgası yemeye başlıyorsunuz. Zamanında başörtüsü yasağına karşı mücadele etmiş bir kişiyim ve başörtüsü yasağı doğru değil dediğim anda bana terörist muamelesi yapılıyordu şimdi de Kürt meselesinde bir yerde hata yapıldığını söylediğim anda terör imajı yapıştırılmaya çalışılıyor. Bu bir akıl tutulmasıdır ve Türkiye bunu aşmak zorundadır. Kürt değilim ama Kürt sorununa en başta Türklerin bir çözüm bulmasını gerektiğini düşünüyorum. Edirne’nin de Kürt sorununu anlaması gerektiğini, demokratikleşmeyle ilgili sorunların yurdun dört bir yanında konuşulması gerektiğini söylüyoruz ama bu kutuplaştırıcı dil insanların kulaklarını da sağır ediyor. İnsanlar, anlamaz duymaz oluyor. İktidar seçim öncesi il ve ilçe örgütlerimize karşı tutuklama kararları ve ev baskınlarıyla insanları kriminalize etti."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, seçim, ömer faruk gergerlioğlu, chp, yeşil sol parti, millet ittifakı, radyo
hdp, seçim, ömer faruk gergerlioğlu, chp, yeşil sol parti, millet ittifakı, radyo

Ömer Faruk Gergerlioğlu: HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu başarmak zorundayız

21:53 30.05.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kürt siyasi hareketinin oy kayıpları konusunda, “Türkiye partisi olma noktasında sıkıntılar ve eksiklikler yaşadık ve bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu çok net söyledik fakat tam anlamıyla başarılamadı ama başarmak zorundayız” dedi.
Yeniden siyasete dönüş kararı aldıktan sonra Kocaeli’den bir kez daha Yeşil Sol Parti Milletvekili seçilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçim sonuçlarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.
Gergerlioğlu, "Seçim kampanyasına başlarken muhalefetin durumu fena değildi, seçimi alabilecek durumdaydı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkili bir kampanya yaptığını izledim. Erdoğan, seçim kazanma ustası. Erdoğan, defalarca seçime girdi ve kazandı ama haklı olduğu için değil anket şirketleri ve araştırmacılar halkı iyi tanıma çalışması yapıyor. Zor durumlarda nasıl öne geçebileceğini düşündü ve algı operasyonlarıyla bunu yapmaya çalıştı. İki önemli kozu kullandı, din istismarı ve HDP üzerinden kriminalizasyon çalışması yaptı. Terör diyerek HDP’yi hem Millet İttifakı’nı dışlamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

'İnandırıcılık ve güven eksikti'

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin inandırıcılık ve güven konusunda eksik kaldığını belirten Gergerlioğlu, "Ekonomi neden bozuldu, insan hakları konusunda neden geriyiz, tarım ve hayvancılık, demokrasi ya da hukukun üstünlüğünde konusunda dünya çapında neden dibe vurduk gibi konularda bir açıklama yapma gereksinimi hissetmedi. Halkı etkileyen bir imaj üzerinden çalışma yaptı. Kılıçdaroğlu ve CHP’nin inandırıcılık ve güven konusunda eksik kaldığını gördüm. Kılıçdaroğlu’nun güven endeksini yükseltmesi gerekiyordu. Kılıçdaroğlu’nun somut yaptığı fiillere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. KYK borçlarının ertelenmesi ya da EYT konusunun üzerinde durdu ama bunlarla ilgili bir çalışma yapmadı. Son gelinen nokta, sığınmacılar gidecek ve kayyumlar gelebilir gibi sözlerle en son saplandığı yer burası oldu. Bunlar zaten satın alınmış hadiseler. Mültecilere karşı bir dil, daha artı bir oy getirmedi" diye konuştu.

'Hemen terörist damgası vuruyorlar'

'Türkiye partisi' olmak noktasında sıkıntılar ve eksiklikler yaşadıklarını ve bu eksikliklerin giderilmesinin gerektiğini kaydeden Gergerlioğlu, şöyle devam etti: "Gittikçe köklerine kapanan bir parti olmamamız gerekiyor. Milletvekili sayısı olarak İstanbul’da 12’den 8’e düştü ve diğer illerde de zorlandı hatta tahmin ettiği illerde kazanamadı. 61 vekil ağırlıklı Kürtlerin yaşadığı bölgelerden çıkmış oldu. HDP geleneğinde Türkiyelileşme arzusunu çok net söyledik fakat tam anlamıyla başarılamadı ama başarmak zorundayız. Bu hedeften geriye çark etmek gibi bir durum olamaz. Kürt meselesini gündeme getirdiğimiz anda hemen terörist damgası yemeye başlıyorsunuz. Zamanında başörtüsü yasağına karşı mücadele etmiş bir kişiyim ve başörtüsü yasağı doğru değil dediğim anda bana terörist muamelesi yapılıyordu şimdi de Kürt meselesinde bir yerde hata yapıldığını söylediğim anda terör imajı yapıştırılmaya çalışılıyor. Bu bir akıl tutulmasıdır ve Türkiye bunu aşmak zorundadır. Kürt değilim ama Kürt sorununa en başta Türklerin bir çözüm bulmasını gerektiğini düşünüyorum. Edirne’nin de Kürt sorununu anlaması gerektiğini, demokratikleşmeyle ilgili sorunların yurdun dört bir yanında konuşulması gerektiğini söylüyoruz ama bu kutuplaştırıcı dil insanların kulaklarını da sağır ediyor. İnsanlar, anlamaz duymaz oluyor. İktidar seçim öncesi il ve ilçe örgütlerimize karşı tutuklama kararları ve ev baskınlarıyla insanları kriminalize etti."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала