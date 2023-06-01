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SON DAKİKA | İYİ Parti Genel Sekreteri: 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir
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ABD medyası: Erdoğan 10 ay sonraki seçimde İstanbul'u geri almak için şimdiden çalışmalara başladı
ABD medyası: Erdoğan 10 ay sonraki seçimde İstanbul'u geri almak için şimdiden çalışmalara başladı
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, 28 Mayıs'ta yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'u CHP'den geri... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T13:24+0300
2023-06-01T13:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu
abd medyası
seçim
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istanbul
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Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu, dünya genelinde yankı uyandırdı. Seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ederken CNN, Erdoğan'ın 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'u gözüne kestirdiğine ilişkin bir habere yer verdi. "Pazar günü İstanbul'daki konutunun önünde otobüs üzerinde konuşan Erdoğan, tezahürat yapan kalabalığa şarkı söyledi ve bir sonraki adımını, Mart 2024 belediye seçimlerinde şehri geri almak olduğunu açıkladı" ifadelerine yer verilen haberde, Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta sarf ettiği şu sözler aktarıldı: Haberde şu ifadeler yer aldı: "Pazartesi İstanbul'un Fethi'nin 570. yıldönümü kutlamaları sırasında konuşan İmamoğlu, Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasına rağmen çok sevdiği İstanbul'da hâlâ zafer kazanamadığını hatırlatmak istiyordu.İmamoğlu, Erdoğan'a yönelik, 'Birisi bugün hâlâ İstanbul'u sayıklıyorsa hayal kurmasının bir mahsuru yok. Ama söyleyeyim; ne sen ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak. İstanbul'da birlik ve beraberlik kazanmaya devam edecek' dedi."28 Mayıs seçimlerine değinilen haberde, "Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde hem İstanbul'da hem de başkent Ankara'da Erdoğan'ı yaklaşık 3 puan geride bıraktı" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/kilicdaroglu-imamoglu-ile-gorusecek-1071874028.html
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recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, abd medyası, seçim, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul
recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, abd medyası, seçim, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul

ABD medyası: Erdoğan 10 ay sonraki seçimde İstanbul'u geri almak için şimdiden çalışmalara başladı

13:24 01.06.2023 (güncellendi: 13:26 01.06.2023)
© Fotoğraf : Twitterİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Fotoğraf : Twitter
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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, 28 Mayıs'ta yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'u CHP'den geri almak için 'şimdiden çalışmalara başladığını' yazdı.
Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu, dünya genelinde yankı uyandırdı.
Seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ederken CNN, Erdoğan'ın 10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'u gözüne kestirdiğine ilişkin bir habere yer verdi.
"Pazar günü İstanbul'daki konutunun önünde otobüs üzerinde konuşan Erdoğan, tezahürat yapan kalabalığa şarkı söyledi ve bir sonraki adımını, Mart 2024 belediye seçimlerinde şehri geri almak olduğunu açıkladı" ifadelerine yer verilen haberde, Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta sarf ettiği şu sözler aktarıldı:
"Artık önümüzde 2024 var. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024 yerel seçimlerinde hem Üsküdar'ı hem de İstanbul'u kazanmaya hazır mısınız? O zaman durmayalım”
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Pazartesi İstanbul'un Fethi'nin 570. yıldönümü kutlamaları sırasında konuşan İmamoğlu, Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasına rağmen çok sevdiği İstanbul'da hâlâ zafer kazanamadığını hatırlatmak istiyordu.
İmamoğlu, Erdoğan'a yönelik, 'Birisi bugün hâlâ İstanbul'u sayıklıyorsa hayal kurmasının bir mahsuru yok. Ama söyleyeyim; ne sen ne de uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak. İstanbul'da birlik ve beraberlik kazanmaya devam edecek' dedi."
28 Mayıs seçimlerine değinilen haberde, "Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde hem İstanbul'da hem de başkent Ankara'da Erdoğan'ı yaklaşık 3 puan geride bıraktı" denildi.
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşecek
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