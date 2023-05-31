https://sputniknews.com.tr/20230531/zaporojye-santrali-personeli-cernobil-ve-fukusimadan-daha-buyuk-bir-felaketten-endiseli-1071855723.html

Zaporojye santrali personeli, Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketten endişeli

Zaporojye santrali personeli, Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketten endişeli

Zaporojye Nükleer Santrali personeli, santralde Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketin ortaya çıkmasından endişe ettiklerini ifade etti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T22:08+0300

2023-05-31T22:08+0300

2023-05-31T22:08+0300

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zaporojye

nükleer santral

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Sky News televizyonuna konuşan Zaporojye Nükleer Santrali personeli, santraldeki olası bir acil durumun, 1986'daki Çernobil veya 2011'deki Fukuşima'dakinden daha büyük bir felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.İsminin açıklanmasını istemeyen bir çalışan, “Radyoaktif kirlilik seviyesi. En önemlisi de karadan ve denizden binlerce kilometrekarelik bir alan kirlenmiş olacak. Fukuşima ve Çernobil'den çok daha kötü olacak” dedi.Personel yetersizliğinden yakınan Rosenergoatom Genel Direktörü Renat Karçaya’nın danışmanına ise, Kiev’in aslında işe gitmeyen personele ödeme yapmaya devam ederek sabotajı finanse ettiğini belirtti.Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve her biri 1 gigawatt kapasiteli 6 güç ünitesine sahip Zaporojye Nükleer Santrali, Mart 2022'den bu yana Rus ordusunun kontrolü altında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230530/putin-ukrayna-zaporojye-nukleer-santralinin-duzenini-bozmaya-calisiyor-1071809526.html

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