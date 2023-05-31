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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/zaporojye-santrali-personeli-cernobil-ve-fukusimadan-daha-buyuk-bir-felaketten-endiseli-1071855723.html
Zaporojye santrali personeli, Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketten endişeli
Zaporojye santrali personeli, Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketten endişeli
Zaporojye Nükleer Santrali personeli, santralde Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketin ortaya çıkmasından endişe ettiklerini ifade etti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:08+0300
2023-05-31T22:08+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer santral
rusya
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Sky News televizyonuna konuşan Zaporojye Nükleer Santrali personeli, santraldeki olası bir acil durumun, 1986'daki Çernobil veya 2011'deki Fukuşima'dakinden daha büyük bir felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.İsminin açıklanmasını istemeyen bir çalışan, “Radyoaktif kirlilik seviyesi. En önemlisi de karadan ve denizden binlerce kilometrekarelik bir alan kirlenmiş olacak. Fukuşima ve Çernobil'den çok daha kötü olacak” dedi.Personel yetersizliğinden yakınan Rosenergoatom Genel Direktörü Renat Karçaya’nın danışmanına ise, Kiev’in aslında işe gitmeyen personele ödeme yapmaya devam ederek sabotajı finanse ettiğini belirtti.Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve her biri 1 gigawatt kapasiteli 6 güç ünitesine sahip Zaporojye Nükleer Santrali, Mart 2022'den bu yana Rus ordusunun kontrolü altında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/putin-ukrayna-zaporojye-nukleer-santralinin-duzenini-bozmaya-calisiyor-1071809526.html
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zaporojye, nükleer santral, rusya, ukrayna
zaporojye, nükleer santral, rusya, ukrayna

Zaporojye santrali personeli, Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketten endişeli

22:08 31.05.2023
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Zaporojye Nükleer Santrali personeli, santralde Çernobil ve Fukuşima'dan daha büyük bir felaketin ortaya çıkmasından endişe ettiklerini ifade etti.
Sky News televizyonuna konuşan Zaporojye Nükleer Santrali personeli, santraldeki olası bir acil durumun, 1986'daki Çernobil veya 2011'deki Fukuşima'dakinden daha büyük bir felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir çalışan, “Radyoaktif kirlilik seviyesi. En önemlisi de karadan ve denizden binlerce kilometrekarelik bir alan kirlenmiş olacak. Fukuşima ve Çernobil'den çok daha kötü olacak” dedi.
Personel yetersizliğinden yakınan Rosenergoatom Genel Direktörü Renat Karçaya’nın danışmanına ise, Kiev’in aslında işe gitmeyen personele ödeme yapmaya devam ederek sabotajı finanse ettiğini belirtti.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve her biri 1 gigawatt kapasiteli 6 güç ünitesine sahip Zaporojye Nükleer Santrali, Mart 2022'den bu yana Rus ordusunun kontrolü altında bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
Ukrayna krizi
Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor
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