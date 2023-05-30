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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/putin-ukrayna-zaporojye-nukleer-santralinin-duzenini-bozmaya-calisiyor-1071809526.html
Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor
Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) düzenini bozmaya veya 'nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar'... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:01+0300
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ukrayna krizi
zaporojye
rusya
nükleer santral
vladimir putin
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Rusya lideri Putin, bugün Zotov Yaratıcı Mekan Merkezi’ne ziyareti sırasında, Moskova’ya insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyla ilgili soruya "Örneğin Zaporojye NGS’deki düzeni bozma çabalarıyla ilgili başka tehditlerin de olduğunu anlamamız gerekiyor" yanıtını verdi.Putin, “Kiev, provokasyonlarını hayata geçirmek için nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar kullanabilir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/zaporojye-nukleer-guc-santralinin-harici-elektrik-temini-kesintiye-ugradi-arkasinda-kiev-var-1071390741.html
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zaporojye, rusya, nükleer santral, vladimir putin
zaporojye, rusya, nükleer santral, vladimir putin

Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor

22:01 30.05.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) düzenini bozmaya veya 'nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar' kullanmaya çalıştığını belirtti.
Rusya lideri Putin, bugün Zotov Yaratıcı Mekan Merkezi’ne ziyareti sırasında, Moskova’ya insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyla ilgili soruya "Örneğin Zaporojye NGS’deki düzeni bozma çabalarıyla ilgili başka tehditlerin de olduğunu anlamamız gerekiyor" yanıtını verdi.
Putin, “Kiev, provokasyonlarını hayata geçirmek için nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar kullanabilir” diye ekledi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
Ukrayna krizi
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin harici elektrik temini kesintiye uğradı: 'Arkasında Kiev var'
22 Mayıs, 13:51
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