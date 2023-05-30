https://sputniknews.com.tr/20230530/putin-ukrayna-zaporojye-nukleer-santralinin-duzenini-bozmaya-calisiyor-1071809526.html
Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor
Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) düzenini bozmaya veya 'nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar'... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:01+0300
2023-05-30T22:01+0300
2023-05-30T22:01+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
nükleer santral
vladimir putin
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Rusya lideri Putin, bugün Zotov Yaratıcı Mekan Merkezi’ne ziyareti sırasında, Moskova’ya insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyla ilgili soruya "Örneğin Zaporojye NGS’deki düzeni bozma çabalarıyla ilgili başka tehditlerin de olduğunu anlamamız gerekiyor" yanıtını verdi.Putin, “Kiev, provokasyonlarını hayata geçirmek için nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar kullanabilir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/zaporojye-nukleer-guc-santralinin-harici-elektrik-temini-kesintiye-ugradi-arkasinda-kiev-var-1071390741.html
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zaporojye, rusya, nükleer santral, vladimir putin
zaporojye, rusya, nükleer santral, vladimir putin
Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) düzenini bozmaya veya 'nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar' kullanmaya çalıştığını belirtti.
Rusya lideri Putin, bugün Zotov Yaratıcı Mekan Merkezi’ne ziyareti sırasında, Moskova’ya insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyla ilgili soruya "Örneğin Zaporojye NGS’deki düzeni bozma çabalarıyla ilgili başka tehditlerin de olduğunu anlamamız gerekiyor" yanıtını verdi.
Putin, “Kiev, provokasyonlarını hayata geçirmek için nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar kullanabilir” diye ekledi.