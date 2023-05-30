https://sputniknews.com.tr/20230530/putin-ukrayna-zaporojye-nukleer-santralinin-duzenini-bozmaya-calisiyor-1071809526.html

Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor

Putin: Ukrayna, Zaporojye nükleer santralinin düzenini bozmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) düzenini bozmaya veya 'nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar'... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:01+0300

2023-05-30T22:01+0300

2023-05-30T22:01+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

nükleer santral

vladimir putin

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Rusya lideri Putin, bugün Zotov Yaratıcı Mekan Merkezi’ne ziyareti sırasında, Moskova’ya insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyla ilgili soruya "Örneğin Zaporojye NGS’deki düzeni bozma çabalarıyla ilgili başka tehditlerin de olduğunu anlamamız gerekiyor" yanıtını verdi.Putin, “Kiev, provokasyonlarını hayata geçirmek için nükleer endüstriyle ilgili kirli cihazlar kullanabilir” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230522/zaporojye-nukleer-guc-santralinin-harici-elektrik-temini-kesintiye-ugradi-arkasinda-kiev-var-1071390741.html

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