https://sputniknews.com.tr/20230522/zaporojye-nukleer-guc-santralinin-harici-elektrik-temini-kesintiye-ugradi-arkasinda-kiev-var-1071390741.html

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin harici elektrik temini kesintiye uğradı: 'Arkasında Kiev var'

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin harici elektrik temini kesintiye uğradı: 'Arkasında Kiev var'

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) dışarıdan elektrik temin eden yüksek gerilim hattı devre dışı kaldı ve santralde dizel jeneratörler devreye girdi... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T13:51+0300

2023-05-22T13:51+0300

2023-05-22T13:51+0300

ukrayna krizi

zaporojye

zaporizhzhya nükleer santrali

zaporojskaya nükleer enerji santrali

elektrik

elektrik kesintisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/02/1060721102_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_5ab73645ac7dee4a8229ee888dad47d3.jpg

Zaporojye NGS'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre santrale elektrik temin eden son yüksek gerilim hattı konumundaki 750 kV'lık 'Dneprovskaya hattı' devre dışı kaldı ve bunun üzerine santralin elektrik ihtiyacı dizel jeneratörlerle karşılanmaya başlandı.Santralin bulunduğu bölgede, sıhhi koruma bölgesinde ve gözlem alanında radyasyon arka planının normal olduğu bildirildi.'Kiev, sahadaki başarısızlıklarının intikamını almaya çalışıyor''Rusya'yla Birlikteyiz' sivil toplum hareketinin lideri Vladimir Rogov, Kiev yönetiminin Zaporojye NGS'nin elektrik tedariğini kasıtlı olarak kestiğini, böylece sahadaki başarısızlıklarının intikamını almaya çalıştıklarını söyledi. Söz konusu gerilim hattındaki elektrik enerjisinin Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısından, Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geldiğine dikkat çeken Rogov, kesintinin yaşanması için hiçbir teknik neden bulunmadığına işaret etti.'Nükleer güvenlik durumu çok kırılgan'Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Zaporojye NGS'deki durumun harici güç kaynağının kesilmesi nedeniyle son derece istikrarsız olduğunu belirtti.Santralde çatışmaların başından bu yana 7. kesintinin yaşandığına dikkat çeken Grossi, nükleer güvenlik durumunun çok kırılgan olduğu uyarısında bulunarak santralin korunması konusunda en kısa sürede anlaşma yapılması çağrısında bulundu.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya'ya geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, elektrik, elektrik kesintisi