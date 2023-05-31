Yanarak küle dönen tarihi binalar milyoner alıcılarını bekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
128 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230531/yanarak-kule-donen-tarihi-binalar-milyoner-alicilarini-bekliyor-1071831038.html
Yanarak küle dönen tarihi binalar milyoner alıcılarını bekliyor
Yanarak küle dönen tarihi binalar milyoner alıcılarını bekliyor
Antalya’da 200 yıllık binaların bulunduğu tarihi Kaleiçi bölgesinde son 1 yılda çıkan yangınlarda 3 tarihi yapı küle döndü. Kullanılamaz hale gelen yapılar... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:17+0300
2023-05-31T12:30+0300
yaşam
antalya
kaleiçi
ev
tarihi bina
yangın
satılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831384_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_9292dacce248a09bd06a15e43d55638a.jpg
Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan metruk binalar adeta evsizlerin yaşam alanı oldu. Üzerinde yıllardır 'satılık' ilanı bulunan ve bir türlü alıcı bulamayan binalarda zaman zaman yaşanan yangınlar bir yandan mahalledeki diğer konutlara zarar verirken, diğer taraftan yanan binayı kullanılamaz hale getiriyor. Bölgede son 1 yılda çıkan yangınlarda Tuzcular Mahallesi'nde bir hamam ve bir bina ve Selçuk Mahallesi'nde bir bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Her iki yangında binaların ahşap olmasından dolayı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangınlar kontrol altına alındı. Diğer taraftan, bölgede yanan her iki binanın ‘satılık' ilanının ise devam ettiği görüldü. Kullanılamaz hale gelen yapılar maddi değerini kaybetmeyerek 300 bin dolardan başlayıp 1.5 milyon dolara kadar alıcı bekliyor.'Evsiz vatandaşlar ısınmak için ateş yakınca tarihi evler yanarak küle dönüyor'Keleiçi bölgesinin 4 ayrı mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahalle Muhtar Uğur Çetin, “595 kişi ikamet ediyor. Bölgemizde altyapısı oluşturularak restorasyon yapılacak çok sayıda konut var. Boş binalarda evsiz vatandaşlar kalıyor. Evsiz vatandaşlar ısınmak için ateş yakınca tarihi evler yanarak küle dönüyor. Bunlarsa sahip çıkabilir. Herkes kendisi restorasyon yaptığı için yapacak gücü olmayan da var. Aslında buranın restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Buna göre bir düzenleme yapılması gerekir” dedi.'Bu binalar 300 bin dolardan başlayarak 1.5 milyon dolara kadar alıcı buluyor'Antalya'ya gelen turistlerin gözünü Kaleiçi'nde açtığını belirten Çetin, “Turist her şeyi burada görüyor, burada liman da var. Turist Kaleiçi'ne ne kadar çok gelirse o kadar iyi olur. Çok sayıda boş ev var, aslında önlemler alınıyor ama bir şekilde evsiz kişiler bu binalara giriyor. Ben mahallemde boş olan evlerin kontrollerini yapıyorum. Bu binalar 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar alıcı buluyor. Restorasyon yapılarak satılsa daha bir güzel olacak. En azından yapı ortaya çıkacak. Normal değerinin üzerinde rakamlar konuşuluyor. Binaların yanında değerini kaybetmemesinin sebebi çoğu 150 yıllık tarihi bina olduğu için. 200 yıllık evler de var. Burada binaların değer kaybetme olanağı olmaz. İnsanlar yanan yerlere gelip bakıyorlar, buraya ne kadar para harcayacaklarını düşünüyorlar, aldıkları fiyatın üzerine bir o kadar da masraf ediyorlar” sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/fransa-evsizleri-2024-olimpiyat-oyunlari-icin-gelecek-turistlerden-gizlemeye-calismakla-suclandi-1071811190.html
antalya
kaleiçi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831384_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_8a796fe92f4fdc28710078fe003baf7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, kaleiçi, ev, tarihi bina, yangın, satılık
antalya, kaleiçi, ev, tarihi bina, yangın, satılık

Yanarak küle dönen tarihi binalar milyoner alıcılarını bekliyor

12:17 31.05.2023 (güncellendi: 12:30 31.05.2023)
© İHAAntalya’da 200 yıllık binaların bulunduğu tarihi Kaleiçi bölgesinde son 1 yılda çıkan yangınlarda 3 tarihi yapı küle döndü. Kullanılamaz hale gelen yapılar, yangınlara rağmen maddi değerini kaybetmedi. Fiyatları 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar çıkan binalar alıcılarını bekliyor.
Antalya’da 200 yıllık binaların bulunduğu tarihi Kaleiçi bölgesinde son 1 yılda çıkan yangınlarda 3 tarihi yapı küle döndü. Kullanılamaz hale gelen yapılar, yangınlara rağmen maddi değerini kaybetmedi. Fiyatları 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar çıkan binalar alıcılarını bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İHA
Abone olTelegram
Antalya’da 200 yıllık binaların bulunduğu tarihi Kaleiçi bölgesinde son 1 yılda çıkan yangınlarda 3 tarihi yapı küle döndü. Kullanılamaz hale gelen yapılar, yangınlara rağmen maddi değerini kaybetmedi. Fiyatları 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar çıkan binalar alıcılarını bekliyor.
Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan metruk binalar adeta evsizlerin yaşam alanı oldu. Üzerinde yıllardır 'satılık' ilanı bulunan ve bir türlü alıcı bulamayan binalarda zaman zaman yaşanan yangınlar bir yandan mahalledeki diğer konutlara zarar verirken, diğer taraftan yanan binayı kullanılamaz hale getiriyor.
Bölgede son 1 yılda çıkan yangınlarda Tuzcular Mahallesi'nde bir hamam ve bir bina ve Selçuk Mahallesi'nde bir bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Her iki yangında binaların ahşap olmasından dolayı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangınlar kontrol altına alındı.
Diğer taraftan, bölgede yanan her iki binanın ‘satılık' ilanının ise devam ettiği görüldü. Kullanılamaz hale gelen yapılar maddi değerini kaybetmeyerek 300 bin dolardan başlayıp 1.5 milyon dolara kadar alıcı bekliyor.

'Evsiz vatandaşlar ısınmak için ateş yakınca tarihi evler yanarak küle dönüyor'

Keleiçi bölgesinin 4 ayrı mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahalle Muhtar Uğur Çetin, “595 kişi ikamet ediyor. Bölgemizde altyapısı oluşturularak restorasyon yapılacak çok sayıda konut var. Boş binalarda evsiz vatandaşlar kalıyor. Evsiz vatandaşlar ısınmak için ateş yakınca tarihi evler yanarak küle dönüyor. Bunlarsa sahip çıkabilir. Herkes kendisi restorasyon yaptığı için yapacak gücü olmayan da var. Aslında buranın restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Buna göre bir düzenleme yapılması gerekir” dedi.

'Bu binalar 300 bin dolardan başlayarak 1.5 milyon dolara kadar alıcı buluyor'

Antalya'ya gelen turistlerin gözünü Kaleiçi'nde açtığını belirten Çetin, “Turist her şeyi burada görüyor, burada liman da var. Turist Kaleiçi'ne ne kadar çok gelirse o kadar iyi olur. Çok sayıda boş ev var, aslında önlemler alınıyor ama bir şekilde evsiz kişiler bu binalara giriyor. Ben mahallemde boş olan evlerin kontrollerini yapıyorum. Bu binalar 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar alıcı buluyor. Restorasyon yapılarak satılsa daha bir güzel olacak. En azından yapı ortaya çıkacak. Normal değerinin üzerinde rakamlar konuşuluyor. Binaların yanında değerini kaybetmemesinin sebebi çoğu 150 yıllık tarihi bina olduğu için. 200 yıllık evler de var. Burada binaların değer kaybetme olanağı olmaz. İnsanlar yanan yerlere gelip bakıyorlar, buraya ne kadar para harcayacaklarını düşünüyorlar, aldıkları fiyatın üzerine bir o kadar da masraf ediyorlar” sözlerine yer verdi.
Fransa-evsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Fransa, evsizleri 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçlandı
Dün, 22:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала