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Sınav sorularını ele geçiren eski polis memurlarına hapis cezası
Sınav sorularını ele geçiren eski polis memurlarına hapis cezası
Kastamonu'da, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınav sorularını ele geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan eski polis memurları 7 yıl 6 ay... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:51+0300
2023-05-31T11:51+0300
türkiye
kastamonu
hapis cezası
sınav soruları
çalmak
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Kastamonu'da, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınav sorularını ele geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan eski polis memurları 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nde bünyesinde görevliyken görevlerinden uzaklaştırılan 15 eski polis memurunun, komiser sınav yardımcılığı sorularını çaldıkları gerekçesiyle açılan davada sona gelindi.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 15 sanık hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldı. Duruşmada 8 eski polis memuru mahkeme salonunda hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.Duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların savunmasını istedi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan eski polis memuru F.A., “Bylock kullanmadım. Herhangi bir terör örgütüne de üye değilim” dedi.Sanıklardan K.İ. ise, “2004 yılında girdiğim sınavdan mülakatla elendim. 2005 yılında girdiğim sınavı kazanıp Bursa’ya atandım. Zaten ben polistim. Az bir maaş farkı vardı. Bundan dolayı da soruları çalmadım. Kendim çalışıp kazandım. Bank Asya’ya para yatırmadım, Zaman Gazetesine abone olmadım. Bu sınavı kazanacak kapasitem var. Ben kendi hakkımla bu sınavı kazandım. Beraatımı istiyorum. Ben kesinlikle telefonuma 'Bylock' yüklemedim, kullanmadım. Telefonumu operasyon olduğunda teslim etmiştim. İsteseydim etmezdim” diye konuştu.Sanıklardan O.Ö. de, “Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.Sanıklardan M.T. ise, “Beraatımı talep ediyorum. Eğer hakkımda ceza verilecekse tarafsız bilirkişi tarafından tekrar rapor aldırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti, sanıklardan M.A.E., F.K., D.Ü., R.Ç., M.E. ve O.G.’nin beraatına, K.İ.’nin de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından beraatına karar verdi. D.Z., F.A., F.K. ve D.A.’yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların da 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221113/askeri-sinav-mulakatlarini-usulsuz-gecen-7-binin-uzerinde-feto-zanlisi-tespit-edildi-1063382238.html
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kastamonu, hapis cezası, sınav soruları, çalmak
kastamonu, hapis cezası, sınav soruları, çalmak

Sınav sorularını ele geçiren eski polis memurlarına hapis cezası

11:51 31.05.2023
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Kastamonu'da, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınav sorularını ele geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan eski polis memurları 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu'da, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınav sorularını ele geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan eski polis memurları 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nde bünyesinde görevliyken görevlerinden uzaklaştırılan 15 eski polis memurunun, komiser sınav yardımcılığı sorularını çaldıkları gerekçesiyle açılan davada sona gelindi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 15 sanık hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldı. Duruşmada 8 eski polis memuru mahkeme salonunda hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı.
Duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların savunmasını istedi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan eski polis memuru F.A., “Bylock kullanmadım. Herhangi bir terör örgütüne de üye değilim” dedi.
Sanıklardan K.İ. ise, “2004 yılında girdiğim sınavdan mülakatla elendim. 2005 yılında girdiğim sınavı kazanıp Bursa’ya atandım. Zaten ben polistim. Az bir maaş farkı vardı. Bundan dolayı da soruları çalmadım. Kendim çalışıp kazandım. Bank Asya’ya para yatırmadım, Zaman Gazetesine abone olmadım. Bu sınavı kazanacak kapasitem var. Ben kendi hakkımla bu sınavı kazandım. Beraatımı istiyorum. Ben kesinlikle telefonuma 'Bylock' yüklemedim, kullanmadım. Telefonumu operasyon olduğunda teslim etmiştim. İsteseydim etmezdim” diye konuştu.
Sanıklardan O.Ö. de, “Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.
Sanıklardan M.T. ise, “Beraatımı talep ediyorum. Eğer hakkımda ceza verilecekse tarafsız bilirkişi tarafından tekrar rapor aldırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
Diğer sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti. Daha sonra mahkeme heyeti, sanıklardan M.A.E., F.K., D.Ü., R.Ç., M.E. ve O.G.’nin beraatına, K.İ.’nin de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından beraatına karar verdi. D.Z., F.A., F.K. ve D.A.’yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların da 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
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Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı tespit edildi
13 Kasım 2022, 13:51
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