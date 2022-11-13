https://sputniknews.com.tr/20221113/askeri-sinav-mulakatlarini-usulsuz-gecen-7-binin-uzerinde-feto-zanlisi-tespit-edildi-1063382238.html
Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı tespit edildi
Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı tespit edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 FETÖ... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T13:51+0300
2022-11-13T13:51+0300
2022-11-13T14:05+0300
türkiye
fetö
jandarma
okul
sınav
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 FETÖ şüphelisini tespit etti.FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı. Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için 'aday numarası kodlama yöntemi'nin geliştirildiği belirlendi. Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi. FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı. Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi. Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.
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fetö, jandarma, okul, sınav
fetö, jandarma, okul, sınav
Askeri sınav mülakatlarını usulsüz geçen 7 binin üzerinde FETÖ zanlısı tespit edildi
13:51 13.11.2022 (güncellendi: 14:05 13.11.2022) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma okulları sınavını 'aday numarası kodlama yöntemi' ile usulsüz şekilde kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 FETÖ şüphelisini tespit etti.
FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı.
Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için 'aday numarası kodlama yöntemi'nin geliştirildiği belirlendi. Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi. FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.
Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.