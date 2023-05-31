https://sputniknews.com.tr/20230531/rezidanstan-dusen-hemsirenin-olumune-iliskin-olay-yerinde-kesif-yapildi-1071845132.html

Rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Aksaray'da bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T16:25+0300

2023-05-31T16:25+0300

2023-05-31T16:25+0300

türkiye

hemşire

cinayet

aksaray

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Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (24) hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan keşfe, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri katıldı.Rezidansa çıkan keşif heyeti, hemşire Saliha Tuncel'in düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.Soruşturma çerçevesinde bir özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.Ne olmuştu?Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel hayatını kaybetmişti.Hemşire Tuncel'in balkondan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230525/izmirde-hastaya-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-hemsire-tutuklandi-1071578328.html

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