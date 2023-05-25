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https://sputniknews.com.tr/20230525/izmirde-hastaya-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-hemsire-tutuklandi-1071578328.html
İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı
İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T20:56+0300
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türkiye
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hemşire
cinsel istismar
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Alınan bilgiye göre, hastanenin göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanı, hemşire E.K'nin (29), tedavi gören kanser hastası N.C'ye (61) cinsel saldırıda bulunduğunu yetkililere bildirdi.Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.Kurum tarafından E.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.Öte yandan yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise hayatını kaybetti.
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izmir, hemşire, cinsel istismar

İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı

20:56 25.05.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hastanenin göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanı, hemşire E.K'nin (29), tedavi gören kanser hastası N.C'ye (61) cinsel saldırıda bulunduğunu yetkililere bildirdi.
Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.
Kurum tarafından E.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise hayatını kaybetti.
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