https://sputniknews.com.tr/20230525/izmirde-hastaya-cinsel-istismarda-bulundugu-iddia-edilen-hemsire-tutuklandi-1071578328.html

İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı

İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T20:56+0300

2023-05-25T20:56+0300

2023-05-25T20:56+0300

türkiye

izmir

hemşire

cinsel istismar

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Alınan bilgiye göre, hastanenin göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanı, hemşire E.K'nin (29), tedavi gören kanser hastası N.C'ye (61) cinsel saldırıda bulunduğunu yetkililere bildirdi.Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.Kurum tarafından E.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.Öte yandan yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise hayatını kaybetti.

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izmir, hemşire, cinsel istismar