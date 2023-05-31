https://sputniknews.com.tr/20230531/pentagon-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1071856450.html
Pentagon, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
Pentagon, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya sağlama kararı aldıkları yeni askeri yardım paketinde topların, zırhlı araçlara karşı savunma araçlarının, tüfek... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:30+0300
2023-05-31T22:30+0300
2023-05-31T22:30+0300
ukrayna krizi
pentagon
ukrayna
abd
askeri yardım
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Açıklamada, Ukrayna’ya toplam 300 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi sağlayacakları ifade edildi.Yeni askeri yardım paketinde şunlar yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230531/pentagon-abd-ukraynaya-toplam-383-milyar-dolar-askeri-yardim-yapti-1071856209.html
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pentagon, ukrayna, abd, askeri yardım
pentagon, ukrayna, abd, askeri yardım
Pentagon, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya sağlama kararı aldıkları yeni askeri yardım paketinde topların, zırhlı araçlara karşı savunma araçlarının, tüfek mermilerinin ve diğer silah ve mühimmatın bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna’ya toplam 300 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi sağlayacakları ifade edildi.
Yeni askeri yardım paketinde şunlar yer aldı:
Patriot hava savunma sistemleri için ek mühimmat ve AIM-7 füzeleri;
Avenger hava savunma sistemleri ve Stinger sistemleri;
HIMARS çok namlulu roketatarlar için ek mühimmat;
155 ve 105 mm top mermileri, 105 mm tank mermileri;
Hassas uçak mühimmatı ve Zuni füzeleri;
AT-4 tanksavar sistemler ve mayın temizleme ekipmanı;
En az 30 milyon tüfek mermisi;
Yedek parça, jeneratörler ve diğer saha ekipmanı.