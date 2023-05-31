Açıklamada, Ukrayna’ya toplam 300 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi sağlayacakları ifade edildi.Yeni askeri yardım paketinde şunlar yer aldı:

Pentagon, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

Pentagon, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

Pentagon, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI Ukrayna ordusu © AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya sağlama kararı aldıkları yeni askeri yardım paketinde topların, zırhlı araçlara karşı savunma araçlarının, tüfek mermilerinin ve diğer silah ve mühimmatın bulunduğu belirtildi.