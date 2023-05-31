https://sputniknews.com.tr/20230531/pentagon-abd-ukraynaya-toplam-383-milyar-dolar-askeri-yardim-yapti-1071856209.html

Pentagon: ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı

Pentagon: ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı

Pentagon, ABD’nin Ukrayna'ya 38.3 milyar dolar tutarında askeri yardım sağladığını açıkladı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T22:22+0300

2023-05-31T22:22+0300

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askeri yardım

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılan ABD askeri yardımı miktarının Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 37.6 milyar dolar, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde ise toplam 38.3 milyar dolar olduğu belirtildi.Açıklamada, “ABD, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna’ya yapılan 37.6 milyar dolar da dahil olmak üzere, Biden'ın başkanlığı dönemde kümülatif olarak 38.3 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı” denildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya yapılacak son askeri yardım paketinin 300 milyon dolar tutarında olacağı kaydedildi.

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