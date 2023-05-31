https://sputniknews.com.tr/20230531/pentagon-abd-ukraynaya-toplam-383-milyar-dolar-askeri-yardim-yapti-1071856209.html
Pentagon: ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
Pentagon: ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
Pentagon, ABD’nin Ukrayna'ya 38.3 milyar dolar tutarında askeri yardım sağladığını açıkladı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:22+0300
2023-05-31T22:22+0300
2023-05-31T22:22+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
abd
askeri yardım
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılan ABD askeri yardımı miktarının Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 37.6 milyar dolar, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde ise toplam 38.3 milyar dolar olduğu belirtildi.Açıklamada, “ABD, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna’ya yapılan 37.6 milyar dolar da dahil olmak üzere, Biden'ın başkanlığı dönemde kümülatif olarak 38.3 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı” denildi.Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya yapılacak son askeri yardım paketinin 300 milyon dolar tutarında olacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/soygu-kievde-nato-ulkelerinin-gonderdigi-patriot-savunma-fuze-sistemini-vurup-imha-ettik-1071785438.html
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rusya, ukrayna, abd, askeri yardım
rusya, ukrayna, abd, askeri yardım
Pentagon: ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
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Pentagon, ABD’nin Ukrayna'ya 38.3 milyar dolar tutarında askeri yardım sağladığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılan ABD askeri yardımı miktarının Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana 37.6 milyar dolar, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde ise toplam 38.3 milyar dolar olduğu belirtildi.
Açıklamada, “ABD, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna’ya yapılan 37.6 milyar dolar da dahil olmak üzere, Biden'ın başkanlığı dönemde kümülatif olarak 38.3 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptı” denildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya yapılacak son askeri yardım paketinin 300 milyon dolar tutarında olacağı kaydedildi.