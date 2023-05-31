https://sputniknews.com.tr/20230531/mustafa-sarigulden-imamogluna-benim-yaptigim-hatayi-yapmamasi-lazim-1071832815.html

Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım

Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım

36 yıl sonra milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, mazbatasını aldıktan sonra Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "Morali iyiydi, seçim raporumu istedi... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T12:34+0300

2023-05-31T12:34+0300

2023-05-31T13:14+0300

politika

mustafa sarıgül

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı

deniz baykal

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İsmail Küçükkaya ile 'Yeni Bir Sabah' programına konuk oldu.'Revizyon yapacak, kadrolarını planlayacak'36 yıl sonra Meclis'e CHP listesinden giren Sarıgül'ün gündeme ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:"Erzincan bana da sürpriz oldu. Böyle bir talebim yoktu. (Kılıçdaroğlu ile görüşme) Keyifli bir görüşme yaptık. Erzincan'ı nasıl kazandığımızı anlattım. Morali iyiydi, eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. 8 ay sonraki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı intibası bende oldu. Ben dün Sayın Genel Başkanı bir lider olarak gördüm. Revizyon yapacak, kadrolarını planlayacak. Ona göre çalışma yapacak. Benimle yerel yönetimlerde neler yapılması gerektiği konusunda konuştu. Özellikle seçimlerdeki raporumu istedi. Birebir görüştük.‘Islak imzalı tutanakların yüzde 15'ini alamadık’Genel merkezler 190 bin 800 sandığın başına adamlarını koymalı ve ıslak imzalar alınmalı. Islak imzalar alınmadığı sürece hiçbir itiraz yapma hakkınız yok. Biz Erzincan'da bu kadar çaba göstermemize rağmen ıslak imzalı tutanakların yüzde 85'ini aldık, yüzde 15'ini alamadık. Bizim orada 3800 oyumuz gitti, koruyamadık.‘Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık’Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık.İmamoğlu'na: O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasaydımİmamoğlu’nun Sarıgül'ün yaptığı hatayı yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasaydım, bir kurultay sonra çıksaydım... Ben 40 oyla kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik."

https://sputniknews.com.tr/20230515/sarigul-kilicdaroglunu-cumhurbaskani-yapana-kadar-gecemi-gunduzume-katacagim-1071121042.html

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mustafa sarıgül, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, deniz baykal