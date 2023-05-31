https://sputniknews.com.tr/20230531/kremlin-putin-ve-erdogan-ongorulebilir-gelecekte-bir-araya-gelmeyi-planliyor-1071837088.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan öngörülebilir gelecekte bir araya gelmeyi planlıyor
Kremlin: Putin ve Erdoğan öngörülebilir gelecekte bir araya gelmeyi planlıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T13:54+0300
2023-05-31T13:54+0300
2023-05-31T13:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üstüne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir dönem için daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ yüz yüze görüşmeyi planladıklarını kaydetti.“Putin, Erdoğan’ı seçim zaferi, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında, her iki lider de öngörülebilir gelecekte ikili bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduklarını teyit ettiler” diyen Peskov, söz konusu görüşmenin nerede ya da ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenme aşamasında olduğunu ekledi: “Bu görüşmenin nerede olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini iki liderin programlarına göre kararlaştırmak gerekecek. Fakat böyle bir anlaşma var ve bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim.”
https://sputniknews.com.tr/20230529/rusya-lideri-putinden-erdogana-tebrik-telefonu--1071755668.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, dmitriy peskov
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, dmitriy peskov
Kremlin: Putin ve Erdoğan öngörülebilir gelecekte bir araya gelmeyi planlıyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorusu üstüne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir dönem için daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ yüz yüze görüşmeyi planladıklarını kaydetti.
“Putin, Erdoğan’ı seçim zaferi, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında, her iki lider de öngörülebilir gelecekte ikili bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduklarını teyit ettiler” diyen Peskov, söz konusu görüşmenin nerede ya da ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenme aşamasında olduğunu ekledi: “Bu görüşmenin nerede olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini iki liderin programlarına göre kararlaştırmak gerekecek. Fakat böyle bir anlaşma var ve bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim.”