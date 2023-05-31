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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/krasnodar-kraydaki-petrol-rafinerisine-iha-dustu-1071833957.html
Krasnodar Kray'daki petrol rafinerisine İHA düştü
Krasnodar Kray'daki petrol rafinerisine İHA düştü
Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesindeki acil durum merkezi, İlskiy petrol rafinerisine bir İHA düştüğünü, yaralı bulunmadığını belirtti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:51+0300
2023-05-31T12:51+0300
ukrayna krizi
krasnodar
petrol
petrol rafinerisi
saldırı
iha
insansız hava aracı (iha)
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Acil durum merkezinin açıklamasına göre bu sabah saat 04:00 sularında İlskiy petrol rafinerisinin bulunduğu araziye bir İHA düştü.İHA'nın parçalandığını belirten merkez, fabrikanın altyapısında hasar oluşmadığını ve yangın çıkmadığını bildirdi.Bölgedeki sakinlere yönelik hayati tehlike bulunmadığını ve yaralı olmadığını kaydeden merkez, acil durum birimlerinin ve kolluk kuvvetlerinin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.Merkez, İHA'nın sabah 09:20'de güvenlik gerekçesiyle patlayıcı cihazlarla infilak ettirildiğini belirtti.Bu vaka, Krasnodar Kray'da aynı gece düşen 2. İHA olarak kayıtlara geçti.Daha önce gece saatlerinde Afinskiy petrol rafinerisine bir İHA isabet etmiş ve fabrikada yangın çıkmıştı. Rus basınına göre İHA saldırısı sırasında güçlü bir patlama sesi duyulmuş ve yangın Moskova saatiyle 04:37'de söndürülmüştü.İlskiy petrol rafinerisi de dahil Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bölgelerindeki petrol rafineleri, mayıs ayı içinde bir dizi saldırıya maruz kalmıştı. Son olarak 28 Mayıs'ta İlskiy petrol rafinerisine saldırı girişimi olmuş ancak İHA'lar etkisiz hale getirilmişti.
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krasnodar, petrol, petrol rafinerisi, saldırı, iha, insansız hava aracı (iha)
krasnodar, petrol, petrol rafinerisi, saldırı, iha, insansız hava aracı (iha)

Krasnodar Kray'daki petrol rafinerisine İHA düştü

12:51 31.05.2023
© SputnikKrasnodar Bölgesi'nin Karadeniz kıyısındaki Tuapse limanı
Krasnodar Bölgesi'nin Karadeniz kıyısındaki Tuapse limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesindeki acil durum merkezi, İlskiy petrol rafinerisine bir İHA düştüğünü, yaralı bulunmadığını belirtti.
Acil durum merkezinin açıklamasına göre bu sabah saat 04:00 sularında İlskiy petrol rafinerisinin bulunduğu araziye bir İHA düştü.

İHA'nın parçalandığını belirten merkez, fabrikanın altyapısında hasar oluşmadığını ve yangın çıkmadığını bildirdi.

Bölgedeki sakinlere yönelik hayati tehlike bulunmadığını ve yaralı olmadığını kaydeden merkez, acil durum birimlerinin ve kolluk kuvvetlerinin olay yerinde çalışma yürüttüğünü aktardı.

Merkez, İHA'nın sabah 09:20'de güvenlik gerekçesiyle patlayıcı cihazlarla infilak ettirildiğini belirtti.

Bu vaka, Krasnodar Kray'da aynı gece düşen 2. İHA olarak kayıtlara geçti.

Daha önce gece saatlerinde Afinskiy petrol rafinerisine bir İHA isabet etmiş ve fabrikada yangın çıkmıştı. Rus basınına göre İHA saldırısı sırasında güçlü bir patlama sesi duyulmuş ve yangın Moskova saatiyle 04:37'de söndürülmüştü.

İlskiy petrol rafinerisi de dahil Rusya'nın Ukrayna'ya yakın bölgelerindeki petrol rafineleri, mayıs ayı içinde bir dizi saldırıya maruz kalmıştı. Son olarak 28 Mayıs'ta İlskiy petrol rafinerisine saldırı girişimi olmuş ancak İHA'lar etkisiz hale getirilmişti.
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