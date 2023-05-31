Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na: Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz

Eveet Kemal bey, Durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız. Eveet Kemal bey, Durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız.

Kızılay’ın afetzedelere hiç bir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz. Kızılay’ın afetzedelere hiç bir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.

Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler. Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler.

Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar. Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.