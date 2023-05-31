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Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na: Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz
Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na: Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satışı nedeniyle uzun süre eleştirilen ve Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa eden... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
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Eski Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek helalleşme çağrısı yaptı.Twitter üzerinden açıklama yapan Kınık, şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kızılay'ın depodaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği'ne ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Bu durum üzerine uzun süre satışla ilgili eleştirilere maruz kalan Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/kizilay-baskani-kerem-kinik-istifa-etti-1071001637.html
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kahramanmaraş, deprem, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, çadır
kahramanmaraş, deprem, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, çadır

Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na: Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz

20:11 31.05.2023
© AAKerem Kınık
Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satışı nedeniyle uzun süre eleştirilen ve Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Kerem Kınık, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz" ifadelerini kullandı.
Eski Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek helalleşme çağrısı yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Kınık, şu ifadeleri kullandı:
Eveet Kemal bey, Durumunuzu anlayabiliyorum, gerçekten zordasınız. Kampanyanızda afetzedelere kan ve çadır sattığımızı söyleyerek gerçekleri çarpıttınız. Oysa ki SGK Genel Müdürlüğünüz esnasında mevcut kan uygulamasını siz yapmıştınız.
Kızılay’ın afetzedelere hiç bir şey satmadığını da gayet iyi biliyordunuz. 99 Marmara depreminde sizin zihniyetinizi paylaşan ve kazanırsanız Kızılay’ı tekrar onlara teslim edeceğinizi söylediğiniz sorumluların 90bin çadırı bile tedarik edemediğini ama bu depremde 900bin çadırı sahaya kurduğumuzu da çok iyi biliyordunuz.
Bunu en çok da afetzedeler biliyordu ve büyük acılar yaşayan o insanlar dünya afet müdahale tarihine fedakâr ve başarılı bir seferberlik çabası olarak geçecek faaliyetleri karalamanıza izin vermeyip sandıkta size gereken cevaplarını çok açık verdiler.
Bana ulaşan ve gerçeği bilen yüzlerce CHP seçmeni ve bağışçısıyla gönüllüsüyle çalışanıyla faydalanıcısıyla yüzbinlerce Kızılaycı bize yaptığınız haksız saldırılar nedeni ile kırgınlıklarını, öfkelerini ve sandıkta verecekleri cevaplarını paylaştılar.
Şimdi sizin bana yaptığınız çağrıları ve saldırıları benim size yapmam hem yakışık almaz hem de benim vazifem değil. Ama eğer samimi iseniz Kızılaycılarla helalleşmelisiniz ve Kızılay camiasından da özür dilemelisiniz.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kızılay'ın depodaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği'ne ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı.
Bu durum üzerine uzun süre satışla ilgili eleştirilere maruz kalan Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etmişti.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
TÜRKİYE
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
12 Mayıs, 15:32
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