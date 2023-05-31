https://sputniknews.com.tr/20230531/irakta-federal-mahkeme-ikby-meclisinin-1-yil-sureyle-uzatilmasini-anayasaya-aykiri-buldu-1071814214.html

Irak'ta Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasını 'anayasaya aykırı' buldu

Irak'ta Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasını 'anayasaya aykırı' buldu

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasının "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T00:09+0300

2023-05-31T00:09+0300

2023-05-31T00:09+0300

dünya

ortadoğu

irak

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

kdp

kürdistan demokrat partisi (kdp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071813691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3bb8342dca2f0adc92fa81c848c901a1.jpg

Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Yüksek Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nde 9 Ekim 2022'de yapılan oylamayla meclisin görev süresinin 1 yıl süreyle uzatılması konusunda kararını açıkladı.Federal Mahkeme Başkanı Casim Muhammed, "Anayasa'nın meclisin dört yıl süreyle görev yapacağını belirttiğini ve anayasa ile çelişen herhangi bir başka yasal hükmün geçersiz olduğunu" duyurdu.Mahkeme Başkanı Muhammed, ayrıca, "Mahkemenin, Kürdistan Bölgesi Meclisi'nin görev süresini uzatmanın anayasaya aykırı olduğuna ve beşinci döneminin sona erdiğine ve uzatma sonrasında alınan herhangi bir kararın anayasaya aykırı olduğuna karar verdiğini" ifade etti.IKBY milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/turkiye-ve-ikby-arasinda-derecik-zet-sinir-kapisi-acildi-1070915930.html

irak

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, irak, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kdp, kürdistan demokrat partisi (kdp)