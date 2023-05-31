https://sputniknews.com.tr/20230531/irakta-federal-mahkeme-ikby-meclisinin-1-yil-sureyle-uzatilmasini-anayasaya-aykiri-buldu-1071814214.html
Irak'ta Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasını 'anayasaya aykırı' buldu
Irak'ta Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasını 'anayasaya aykırı' buldu
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasının "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T00:09+0300
2023-05-31T00:09+0300
2023-05-31T00:09+0300
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Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Yüksek Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nde 9 Ekim 2022'de yapılan oylamayla meclisin görev süresinin 1 yıl süreyle uzatılması konusunda kararını açıkladı.Federal Mahkeme Başkanı Casim Muhammed, "Anayasa'nın meclisin dört yıl süreyle görev yapacağını belirttiğini ve anayasa ile çelişen herhangi bir başka yasal hükmün geçersiz olduğunu" duyurdu.Mahkeme Başkanı Muhammed, ayrıca, "Mahkemenin, Kürdistan Bölgesi Meclisi'nin görev süresini uzatmanın anayasaya aykırı olduğuna ve beşinci döneminin sona erdiğine ve uzatma sonrasında alınan herhangi bir kararın anayasaya aykırı olduğuna karar verdiğini" ifade etti.IKBY milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/turkiye-ve-ikby-arasinda-derecik-zet-sinir-kapisi-acildi-1070915930.html
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ortadoğu, irak, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kdp, kürdistan demokrat partisi (kdp)
ortadoğu, irak, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), kdp, kürdistan demokrat partisi (kdp)
Irak'ta Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasını 'anayasaya aykırı' buldu
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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nin 1 yıl süreyle uzatılmasının "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi.
Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Yüksek Federal Mahkeme, IKBY Meclisi'nde 9 Ekim 2022'de yapılan oylamayla meclisin görev süresinin 1 yıl süreyle uzatılması konusunda kararını açıkladı.
Federal Mahkeme Başkanı Casim Muhammed, "Anayasa'nın meclisin dört yıl süreyle görev yapacağını belirttiğini ve anayasa ile çelişen herhangi bir başka yasal hükmün geçersiz olduğunu" duyurdu.
Mahkeme Başkanı Muhammed, ayrıca, "Mahkemenin, Kürdistan Bölgesi Meclisi'nin görev süresini uzatmanın anayasaya aykırı olduğuna ve beşinci döneminin sona erdiğine ve uzatma sonrasında alınan herhangi bir kararın anayasaya aykırı olduğuna karar verdiğini" ifade etti.
IKBY milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı.