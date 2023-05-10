https://sputniknews.com.tr/20230510/turkiye-ve-ikby-arasinda-derecik-zet-sinir-kapisi-acildi-1070915930.html

Türkiye ve IKBY arasında Derecik-Zet Sınır Kapısı açıldı

Türkiye ve IKBY arasında Derecik-Zet Sınır Kapısı açıldı

Türkiye ile Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında Derecik-Zet Sınır Kapısı açıldı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T19:39+0300

2023-05-10T19:39+0300

2023-05-10T19:41+0300

türkiye

türkiye

ikby

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

derecik

derecik sınır kapısı

sınır

irak

mesud barzani

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Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yeni sınır kapısı resmi törenle açıldı. Hakkari’nin Derecik ilçesi ile Erbil’in Soran ilçesindeki Mergesur kasabasını birbirine bağlayan Derecik-Zet Sınır Kapısı’nın açılış törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Erbil Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Ümit Hoşanav, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani’nin oğlu Molla Mustafa ve çok sayıda vatandaş katıldı.'Bu sınır kapısı sayesinde kaçakçılık faaliyetleri azalacak'Türkiye Erbil Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut yaptığı açıklamada, Derecik - Zet Sınır Kapısı’nın açılışından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Burada insanlarını memnun olduklarını gördük. Burada sınırın iki tarafında insanlar arasında aile ve akrabalık bağları var. Dolayısıyla geliş gidişler kolaylıkla sağlanacak. İlişkileri arttıracak uzun zamandır beklenen bir adımdı bugüne kısmet oldu. Bu sınır kapısı sayesinde kaçakçılık faaliyetleri azalacak, güvenliğin arttırılmasına katkı sağlanacak, bölgesel kalkınmaya da etki edecek” dedi.'Millet olarak tarih boyunca birlikte yaşadık bin yıl daha birlikte olacağız'Hakkari Valisi Akbıyık ise, söz konusu sınır kapısının Türkiye ile Irak arasında ticaret açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, Erbil ile Hakkari arasındaki mesafeyi büyük ölçüde kısaltacağını bildirdi. Akbıyık, “Mergasor için Erbil için Musul için tarihi bir gün. Resmi olarak açık olan ancak fiili olarak çeşitli nedenlerle kapalı olan bu gümrük kapımızın bugün açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu kapı hem Kuzey Irak tarafına hem bizim tarafımıza Derecik, Şemdinli, Yüksekova Türkiye tarafına ticari olarak ve kültürel olarak büyük katkı sağlayacak. Millet olarak tarih boyunca birlikte yaşadık bin yıl daha birlikte olacağız” dedi.'20 saatlik yolumuz 2 saat oldu'Açılış törenine katılan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirdi. Irak’ta evli olan Neriman Demir, "18 yıldır Irak’ta yaşıyoruz. 20 saatlik yolumuz 2 saat oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Sınır kapısı projesi 2013’te başlamıştıDerecik - Zet Sınır Kapısı projesi 2013’te başlatılmıştı ancak Irak’ta 2014’te meydana gelen terör örgütü DEAŞ saldırısı ve ardından IKBY’de meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle ara verilmişti. İlk etapta sınır kapısı turistlik açılacak olan sınır kapısı ikinci aşamada ise ticaret için açılması bekleniyor.

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