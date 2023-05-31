https://sputniknews.com.tr/20230531/gelecek-partili-ozdag-chpye-istifa-dilekcelerimizi-verdik-1071840266.html
Gelecek Partili Özdağ: CHP’ye istifa dilekçelerimizi verdik
Gelecek Partili Özdağ: CHP’ye istifa dilekçelerimizi verdik
CHP listelerinden seçime giren Selçuk Özdağ, beraberindeki 10 kişiyle birlikte CHP yönetimine istifa dilekçelerini verdiklerini belirtti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T14:49+0300
2023-05-31T14:49+0300
2023-05-31T14:49+0300
2023 türkiye seçimleri
selçuk özdağ
gelecek partisi
istifa
chp
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CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz" dedi.Özdağ, şu ifadeleri kullandı: “Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.”
https://sputniknews.com.tr/20230531/mustafa-sarigulden-imamogluna-benim-yaptigim-hatayi-yapmamasi-lazim-1071832815.html
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selçuk özdağ, gelecek partisi, istifa, chp
selçuk özdağ, gelecek partisi, istifa, chp
Gelecek Partili Özdağ: CHP’ye istifa dilekçelerimizi verdik
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CHP listelerinden seçime giren Selçuk Özdağ, beraberindeki 10 kişiyle birlikte CHP yönetimine istifa dilekçelerini verdiklerini belirtti.
CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz" dedi.
Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.”