https://sputniknews.com.tr/20230531/eylem-hazirligi-yaparken-yakalanan-isidli-protez-goz-taktirip-sac-ektirmis-1071831763.html
Eylem hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li protez göz taktırıp saç ektirmiş
Eylem hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li protez göz taktırıp saç ektirmiş
Konya'da seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen ve MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 6 IŞİD üyesinden grup... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:29+0300
2023-05-31T12:29+0300
2023-05-31T12:29+0300
türkiye
işid
işid militanları
konya
eylem
protez
saç
göz
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Edinilen bilgiye göre, IŞİD'in 28 Mayıs seçimleri sırasında eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi. Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen IŞİD üyesi ve lider konumda olan A.H., emniyet güçlerince tespit edildi. A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler belirlendi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete geçtiğimiz Perşembe günü Özel Harekat Polisleri'nin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.'nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi.Ayrıca A.H.'nin örgütün liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Tanınmamak için saç ektirip, kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırmışÖte yandan, sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi. A.H., operasyon sırasında da görüşmelerini yaptığı cep telefonunu, bulunduğu 5. katın penceresinden alt katın penceresine atarken görüntülemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/secim-gunu-eylem-yapmaya-hazirlanan-iside-yonelik-operasyon-1071776938.html
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işid, işid militanları, konya, eylem, protez, saç, göz
işid, işid militanları, konya, eylem, protez, saç, göz
Eylem hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li protez göz taktırıp saç ektirmiş
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Konya'da seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen ve MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 6 IŞİD üyesinden grup lideri olduğu belirlenen A.H.'nin, tanınmamak için saç ektirdiği ve daha önceden kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, IŞİD'in 28 Mayıs seçimleri sırasında eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi.
Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen IŞİD üyesi ve lider konumda olan A.H., emniyet güçlerince tespit edildi.
A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler belirlendi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete geçtiğimiz Perşembe günü Özel Harekat Polisleri'nin de destek verdiği operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.'nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi.
Ayrıca A.H.'nin örgütün liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tanınmamak için saç ektirip, kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırmış
Öte yandan, sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi.
A.H., operasyon sırasında da görüşmelerini yaptığı cep telefonunu, bulunduğu 5. katın penceresinden alt katın penceresine atarken görüntülemişti.