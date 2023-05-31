Eylem hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li protez göz taktırıp saç ektirmiş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
128 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230531/eylem-hazirligi-yaparken-yakalanan-isidli-protez-goz-taktirip-sac-ektirmis-1071831763.html
Eylem hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li protez göz taktırıp saç ektirmiş
Eylem hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li protez göz taktırıp saç ektirmiş
Konya'da seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen ve MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 6 IŞİD üyesinden grup... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T12:29+0300
2023-05-31T12:29+0300
türkiye
işid
işid militanları
konya
eylem
protez
saç
göz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832413_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_73e40fdfa17a979fdc4e21443fc5e2a1.jpg
Edinilen bilgiye göre, IŞİD'in 28 Mayıs seçimleri sırasında eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi. Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen IŞİD üyesi ve lider konumda olan A.H., emniyet güçlerince tespit edildi. A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler belirlendi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete geçtiğimiz Perşembe günü Özel Harekat Polisleri'nin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.'nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi.Ayrıca A.H.'nin örgütün liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Tanınmamak için saç ektirip, kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırmışÖte yandan, sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi. A.H., operasyon sırasında da görüşmelerini yaptığı cep telefonunu, bulunduğu 5. katın penceresinden alt katın penceresine atarken görüntülemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/secim-gunu-eylem-yapmaya-hazirlanan-iside-yonelik-operasyon-1071776938.html
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832413_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_268b90c8185495a08dd575717452f43b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, işid militanları, konya, eylem, protez, saç, göz
işid, işid militanları, konya, eylem, protez, saç, göz

Eylem hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li protez göz taktırıp saç ektirmiş

12:29 31.05.2023
© İHAKonya'da seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen ve MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 6 IŞİD üyesinden grup lideri olduğu belirlenen A.H.'nin, tanınmamak için saç ektirdiği ve daha önceden kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi.
Konya'da seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen ve MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 6 IŞİD üyesinden grup lideri olduğu belirlenen A.H.'nin, tanınmamak için saç ektirdiği ve daha önceden kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İHA
Abone olTelegram
Konya'da seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen ve MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 6 IŞİD üyesinden grup lideri olduğu belirlenen A.H.'nin, tanınmamak için saç ektirdiği ve daha önceden kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, IŞİD'in 28 Mayıs seçimleri sırasında eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi.
Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen IŞİD üyesi ve lider konumda olan A.H., emniyet güçlerince tespit edildi.
A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler belirlendi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete geçtiğimiz Perşembe günü Özel Harekat Polisleri'nin de destek verdiği operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.'nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi.
Ayrıca A.H.'nin örgütün liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tanınmamak için saç ektirip, kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırmış

Öte yandan, sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi.
A.H., operasyon sırasında da görüşmelerini yaptığı cep telefonunu, bulunduğu 5. katın penceresinden alt katın penceresine atarken görüntülemişti.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
TÜRKİYE
Seçim günü eylem yapmaya hazırlanan IŞİD'e yönelik operasyon
Dün, 11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала