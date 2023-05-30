https://sputniknews.com.tr/20230530/secim-gunu-eylem-yapmaya-hazirlanan-iside-yonelik-operasyon-1071776938.html

Seçim günü eylem yapmaya hazırlanan IŞİD'e yönelik operasyon

Seçim günü eylem yapmaya hazırlanan IŞİD'e yönelik operasyon

Konya'da IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T11:55+0300

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IŞİD'in, Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs Pazar günü için eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet güçlerince belirlendi.Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen IŞİD üyesi A.H. ve onunla irtibatlı olduğu belirlenen 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, eylem hazırlığındaki A.H, Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği iddia edilen H.E. ile bu kişilerle iletişimleri belirlenen Y.B, M.C, S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.A.H. ile H.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Y.B. yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli de serbest bırakıldı.Tutuklanan şüphelilerden A.H'nin eyleme hazırlandığı ve mühimmat temin etmeye çalıştığı, örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği öğrenildi.Polis ekiplerinin baskını sırasında şüpheli A.H'nin cep telefonunu gizlemeye çalıştığı, beşinci kattaki apartman dairesinin penceresinden bir alt kata attığı görüldü.A.H'nin cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı belirtildi.Şüphelinin cep telefonunda, saldırı planları ve örgütün diğer yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin ele geçirildiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230510/mit-kirmizi-kategoride-aranan-isidin-eski--turkiye-sorumlusu-sahap-varisi-suriyede-yakaladi-1070919634.html

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