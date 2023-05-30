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Seçim günü eylem yapmaya hazırlanan IŞİD'e yönelik operasyon
Seçim günü eylem yapmaya hazırlanan IŞİD'e yönelik operasyon
Konya'da IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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IŞİD'in, Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs Pazar günü için eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet güçlerince belirlendi.Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen IŞİD üyesi A.H. ve onunla irtibatlı olduğu belirlenen 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, eylem hazırlığındaki A.H, Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği iddia edilen H.E. ile bu kişilerle iletişimleri belirlenen Y.B, M.C, S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.A.H. ile H.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Y.B. yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli de serbest bırakıldı.Tutuklanan şüphelilerden A.H'nin eyleme hazırlandığı ve mühimmat temin etmeye çalıştığı, örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği öğrenildi.Polis ekiplerinin baskını sırasında şüpheli A.H'nin cep telefonunu gizlemeye çalıştığı, beşinci kattaki apartman dairesinin penceresinden bir alt kata attığı görüldü.A.H'nin cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı belirtildi.Şüphelinin cep telefonunda, saldırı planları ve örgütün diğer yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin ele geçirildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/mit-kirmizi-kategoride-aranan-isidin-eski--turkiye-sorumlusu-sahap-varisi-suriyede-yakaladi-1070919634.html
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Seçim günü eylem yapmaya hazırlanan IŞİD'e yönelik operasyon

11:55 30.05.2023
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Konya'da IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.
IŞİD'in, Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs Pazar günü için eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet güçlerince belirlendi.
Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen IŞİD üyesi A.H. ve onunla irtibatlı olduğu belirlenen 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.
Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, eylem hazırlığındaki A.H, Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği iddia edilen H.E. ile bu kişilerle iletişimleri belirlenen Y.B, M.C, S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.
A.H. ile H.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Y.B. yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli de serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerden A.H'nin eyleme hazırlandığı ve mühimmat temin etmeye çalıştığı, örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin baskını sırasında şüpheli A.H'nin cep telefonunu gizlemeye çalıştığı, beşinci kattaki apartman dairesinin penceresinden bir alt kata attığı görüldü.
A.H'nin cep telefonunu örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeleri yapmak için kullandığı ve görüşmelerin tespit edilmemesi için pencereden attığı belirtildi.
Şüphelinin cep telefonunda, saldırı planları ve örgütün diğer yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin ele geçirildiği bildirildi.
Şahap Variş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
MİT, kırmızı kategoride aranan IŞİD'in eski Türkiye sorumlusu Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
10 Mayıs, 21:01
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