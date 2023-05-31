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https://sputniknews.com.tr/20230531/e-devlete-yeni-hizmetler-geliyor-1071826119.html
e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor
e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda askerlikle ilgili işlemlerin kolayca yapılabildiğini belirterek, "Martta... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T10:41+0300
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Koç, Çankaya Köşkü'nde e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti uygulamasının tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en büyük elektronik altyapısı olan e-Devlet Kapısı üzerinden "Askerliğim" hizmetini açtıklarını anımsattı.e-Devlet Kapısı'nın 2008'de kurulduğunu bildiren Koç, "Kurulduğundan bu yana her yıl daha da hizmetlerin kullanım sayılarını artırıyor. Şu anda 63 milyonun üzerinde kullanıcımız var. "Askerliğim" hizmetiyle her Türk vatandaşının yapması gereken askerlik vazifesini adım adım e-Devlet Kapısı'na taşıdık. Askerlik hizmeti herkes için basit gözüküyor ama işlemleri ve süreçleri çok uzun." ifadesini kulandı.Koç, "Askerlik" bütünleşik hizmetinin içinde, askerlik öncesi, yoklama dönemi, sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemi olmak üzere 5 dönemi olduğunu söyledi.Her farklı dönemde vatandaşların sisteme girip hangi dönemde olduklarına bakmaları gerektiğini belirten Koç, "Hizmeti bugün açıklamamızın önemli sebeplerinde birisi de 31 Mayıs'ta bedelli askerlerin artık sevk dönemi geldi. Bu vatandaşlarımızın sevk belgelerini e-Devlet Kapısı'ndan almaları gerekiyor. Aynı zamanda 1 Haziran'da da 2023 yılı 2. dönem erlerin sevk dönemi başlıyor. Askere gidecek vatandaşlarımız sevk belgelerini askere alım şubelerine gitmeden evlerinden e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca alabilecek. Martta açtığımız 'Askerlik' hizmeti şu ana kadar 19 milyonun üzerinde kullanıldı." diye konuştu.Koç, sadece askere gidecek vatandaşların değil bütün vatandaşların durumunu öğrenebilmek için ve öğrencilerin yoklama kaçağı olmamaları için askerlik durumuna bakmaları gerektiğinin altını çizdi.Yeni bütünleşik hizmetler geliyore-Devlet Kapısı'nın 2008'de açıldığında 22 hizmeti olduğunu anımsatan Koç, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220819/e-devlette-kotasiz-doneme-girildi-1060154932.html
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e-devlet yeni hizmetler
e-devlet yeni hizmetler

e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor

10:41 31.05.2023
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
 e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda askerlikle ilgili işlemlerin kolayca yapılabildiğini belirterek, "Martta açtığımız 'Askerlik' hizmeti 19 milyonun üzerinde kullanıldı." dedi. Koç, yakında yeni hizmetlerin gireceğini söyledi. İşte yeni hizmetler...
Koç, Çankaya Köşkü'nde e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti uygulamasının tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en büyük elektronik altyapısı olan e-Devlet Kapısı üzerinden "Askerliğim" hizmetini açtıklarını anımsattı.
e-Devlet Kapısı'nın 2008'de kurulduğunu bildiren Koç, "Kurulduğundan bu yana her yıl daha da hizmetlerin kullanım sayılarını artırıyor. Şu anda 63 milyonun üzerinde kullanıcımız var. "Askerliğim" hizmetiyle her Türk vatandaşının yapması gereken askerlik vazifesini adım adım e-Devlet Kapısı'na taşıdık. Askerlik hizmeti herkes için basit gözüküyor ama işlemleri ve süreçleri çok uzun." ifadesini kulandı.
Koç, "Askerlik" bütünleşik hizmetinin içinde, askerlik öncesi, yoklama dönemi, sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemi olmak üzere 5 dönemi olduğunu söyledi.
Her farklı dönemde vatandaşların sisteme girip hangi dönemde olduklarına bakmaları gerektiğini belirten Koç, "Hizmeti bugün açıklamamızın önemli sebeplerinde birisi de 31 Mayıs'ta bedelli askerlerin artık sevk dönemi geldi. Bu vatandaşlarımızın sevk belgelerini e-Devlet Kapısı'ndan almaları gerekiyor. Aynı zamanda 1 Haziran'da da 2023 yılı 2. dönem erlerin sevk dönemi başlıyor. Askere gidecek vatandaşlarımız sevk belgelerini askere alım şubelerine gitmeden evlerinden e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca alabilecek. Martta açtığımız 'Askerlik' hizmeti şu ana kadar 19 milyonun üzerinde kullanıldı." diye konuştu.
Koç, sadece askere gidecek vatandaşların değil bütün vatandaşların durumunu öğrenebilmek için ve öğrencilerin yoklama kaçağı olmamaları için askerlik durumuna bakmaları gerektiğinin altını çizdi.

Yeni bütünleşik hizmetler geliyor

e-Devlet Kapısı'nın 2008'de açıldığında 22 hizmeti olduğunu anımsatan Koç, şunları kaydetti:
"Şu anda 7 binin üzerinde hizmetimiz var. Artık vatandaşlarımız hizmeti bulmakta zorlandığı için biz konu odaklı, bütünleşik hizmet dediğimiz hizmetlerin sayısını her gün artırıyoruz. İlk açtığımız 'Araçlarım' hizmetiydi. Çünkü aracınızla ilgili birçok bakanlığın hizmeti vardı. Verginizi ödüyordunuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı, HGS, OGS için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya emisyonla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Vatandaşlarımızın hizmetin isimlerini bilmelerine gerek yok. Vatandaşımızın aracı var ve aracıyla ilgili hizmetlerin hepsini tek bir pencereden bulabilecekleri 'Araçlarım' hizmetini açtık. Sonra ikinci olarak da 'Çalışma Hayatım', vatandaşlarımızın emekliliğine ve emeklilik maaşına kaç gün kaldığına, eczane ve SGK bilgilerine kadar hepsini bir portal da topladık. Bundan sonra da 'İkametgahım' hizmeti, evinizle alakalı her şeyi yapabileceğiniz arayüz. Hacı adaylarımız 'Hac işlemleri'ne ilişkin otel seçiminden, uçak biletine kadar bütün işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yaptı. Şimdi de Askerliğim geldi. Bundan sonra bütünleşik hizmetlerimiz konu odaklı olarak artmaya devam edecek. Yakında 'Aile Hayatım', 'Çocuklarım', 'Okulum' tarzı yeni hizmetlerle 7 bin hizmeti konsolide edip vatandaşlarımızın çok daha rahat hizmetlere ulaşmasını sağlayacağız."
e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
TÜRKİYE
e-Devlet'te 'kotasız' döneme girildi
19 Ağustos 2022, 23:03
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