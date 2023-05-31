e-Devlet'e yeni hizmetler geliyor

"Şu anda 7 binin üzerinde hizmetimiz var. Artık vatandaşlarımız hizmeti bulmakta zorlandığı için biz konu odaklı, bütünleşik hizmet dediğimiz hizmetlerin sayısını her gün artırıyoruz. İlk açtığımız 'Araçlarım' hizmetiydi. Çünkü aracınızla ilgili birçok bakanlığın hizmeti vardı. Verginizi ödüyordunuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı, HGS, OGS için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya emisyonla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Vatandaşlarımızın hizmetin isimlerini bilmelerine gerek yok. Vatandaşımızın aracı var ve aracıyla ilgili hizmetlerin hepsini tek bir pencereden bulabilecekleri 'Araçlarım' hizmetini açtık. Sonra ikinci olarak da 'Çalışma Hayatım', vatandaşlarımızın emekliliğine ve emeklilik maaşına kaç gün kaldığına, eczane ve SGK bilgilerine kadar hepsini bir portal da topladık. Bundan sonra da 'İkametgahım' hizmeti, evinizle alakalı her şeyi yapabileceğiniz arayüz. Hacı adaylarımız 'Hac işlemleri'ne ilişkin otel seçiminden, uçak biletine kadar bütün işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yaptı. Şimdi de Askerliğim geldi. Bundan sonra bütünleşik hizmetlerimiz konu odaklı olarak artmaya devam edecek. Yakında 'Aile Hayatım', 'Çocuklarım', 'Okulum' tarzı yeni hizmetlerle 7 bin hizmeti konsolide edip vatandaşlarımızın çok daha rahat hizmetlere ulaşmasını sağlayacağız."