e-Devlet'te 'kotasız' döneme girildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcamayacağını belirterek... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "kotasız e-Devlet" çalışmasına ilişkin bilgi verdi.e-Devlet Kapısı'nın her geçen gün gelişen hizmetleriyle Türkiye'nin dijital yüzü olduğunu vurgulayan Koç, platformun 888 kuruma ait 6 bin 600’den fazla dijital hizmet sunduğunu söyledi.Koç, vatandaşların dijital hizmete her yerden ulaşabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:Koç, bu kapsamda mobil operatör firmalarıyla görüştüklerini belirterek, "e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcamaması için tüm çalışmalar tamamlanarak, vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Artık e-Devlet Kapısı'nda kullanılan internet, mobil abonelerinin kullanım kotasından düşmeyecek" ifadelerini kullandı.e-Devlet Kapısı'nı geliştirmek için yenilikçi ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran fikirlere her zaman önem verildiğini dile getiren Koç, etkin, kolay, hızlı ve güvenilir e-Devlet Kapısı kullanımı için 7/24 çalışıldığını sözlerine ekledi.

