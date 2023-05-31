https://sputniknews.com.tr/20230531/dolartlde-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1071823115.html
Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?
Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?
İstanbul serbest piyasada dolar 20,6650 liradan, euro 22,1150 liradan güne başladı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T09:15+0300
2023-05-31T09:15+0300
2023-05-31T09:15+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 20,6630 liradan alınan dolar, 20,6650 liradan satılıyor. 22,1130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,1150 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 20,4020 lira, euronun satış fiyatı ise 21,8810 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 303 lira, çeyrek altın 2 bin 111 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 418 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.951 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 73.68 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.68 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.064 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230530/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1071769197.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?
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İstanbul serbest piyasada dolar 20,6650 liradan, euro 22,1150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 20,6630 liradan alınan dolar, 20,6650 liradan satılıyor. 22,1130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,1150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 20,4020 lira, euronun satış fiyatı ise 21,8810 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 303 lira, çeyrek altın 2 bin 111 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 418 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.951 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 73.68 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.68 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27.064 dolar seviyesinde.