https://sputniknews.com.tr/20230530/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1071769197.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 20,2270 liradan, euro 21,6130 liradan güne başladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T09:17+0300

2023-05-30T09:17+0300

2023-05-30T09:17+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/15/1051975909_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b11a3ed9d912974e7099b524c28b75ba.jpg

Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor. 21,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 20,0930 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 256 lira, çeyrek altın 2 bin 35 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 114 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.768 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.56 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.56 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.769 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230529/dolar-ve-euro-secim-sonrasi-yeni-gune-nasil-basladi-1071717277.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar kaç oldu,dolar ne kadar,dolar rekor,euro ne kadar,euro ne kadar oldu