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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230530/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1071769197.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 20,2270 liradan, euro 21,6130 liradan güne başladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor. 21,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 20,0930 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 256 lira, çeyrek altın 2 bin 35 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 114 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.768 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.56 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.56 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.769 dolar seviyesinde.
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dolar kaç oldu,dolar ne kadar,dolar rekor,euro ne kadar,euro ne kadar oldu

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:17 30.05.2023
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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İstanbul serbest piyasada dolar 20,2270 liradan, euro 21,6130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 20,2250 liradan alınan dolar, 20,2270 liradan satılıyor. 21,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,6130 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 20,0930 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5160 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 256 lira, çeyrek altın 2 bin 35 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 114 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.768 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.56 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.56 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.769 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro seçim sonrası yeni güne nasıl başladı?
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