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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/chpde-a-takimi-degisiyor-kilicdaroglu-toplantiya-istifalariyla-gelmelerini-istemis-1071850348.html
CHP'de 'A' takımı değişiyor: 'Kılıçdaroğlu toplantıya istifalarıyla gelmelerini' istemiş
CHP'de 'A' takımı değişiyor: 'Kılıçdaroğlu toplantıya istifalarıyla gelmelerini' istemiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T18:31+0300
2023-05-31T18:31+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
myk
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde 'değişim' için düğmeye bastığı belirtiliyor. İlk değişiklik 'A' takımında gerçekleşecek. NTV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi. Bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu, değişim ve seçim sonuçlarını ele almak için önce MYK’yı ardından cumartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak. Partinin başında kalma eğilimindeParti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Seçimin hemen sonrasında verdiği 'Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir' mesajıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hafta sonu Ankara’ya geliyor. 'Biz demiştik' söyleminden uzak durma kararıİBB Başkanı'nın yönetimde bazı isimlerin değişmesinden yana olduğunu dile getirebileceği belirtiliyor. Seçimlerde CHP listelerinden seçilen 15 DEVA ve 10 Gelecek partili milletvekili de CHP'den ayrılıyor. İYİ Parti'de seçim sonuçları tüm yönleriyle ele alınıyor. İlk toplantıdan bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili 'Biz demiştik' söyleminden uzak durma kararı çıktı. İYİ Parti'de bir yandan gözler, 24-25 Haziran'da yapılacak 3. büyük kongrede.
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kemal kılıçdaroğlu, myk, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
kemal kılıçdaroğlu, myk, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

CHP'de 'A' takımı değişiyor: 'Kılıçdaroğlu toplantıya istifalarıyla gelmelerini' istemiş

18:31 31.05.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde 'değişim' için düğmeye bastığı belirtiliyor. İlk değişiklik 'A' takımında gerçekleşecek.
NTV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi.
Bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu, değişim ve seçim sonuçlarını ele almak için önce MYK’yı ardından cumartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak.

Partinin başında kalma eğiliminde

Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.
Seçimin hemen sonrasında verdiği 'Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir' mesajıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hafta sonu Ankara’ya geliyor.

'Biz demiştik' söyleminden uzak durma kararı

İBB Başkanı'nın yönetimde bazı isimlerin değişmesinden yana olduğunu dile getirebileceği belirtiliyor. Seçimlerde CHP listelerinden seçilen 15 DEVA ve 10 Gelecek partili milletvekili de CHP'den ayrılıyor.
İYİ Parti'de seçim sonuçları tüm yönleriyle ele alınıyor. İlk toplantıdan bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili 'Biz demiştik' söyleminden uzak durma kararı çıktı. İYİ Parti'de bir yandan gözler, 24-25 Haziran'da yapılacak 3. büyük kongrede.
Selçuk Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Gelecek Partili Özdağ: CHP’ye istifa dilekçelerimizi verdik
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