https://sputniknews.com.tr/20230531/chpde-a-takimi-degisiyor-kilicdaroglu-toplantiya-istifalariyla-gelmelerini-istemis-1071850348.html

CHP'de 'A' takımı değişiyor: 'Kılıçdaroğlu toplantıya istifalarıyla gelmelerini' istemiş

CHP'de 'A' takımı değişiyor: 'Kılıçdaroğlu toplantıya istifalarıyla gelmelerini' istemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T18:31+0300

2023-05-31T18:31+0300

2023-05-31T18:31+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

myk

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinde 'değişim' için düğmeye bastığı belirtiliyor. İlk değişiklik 'A' takımında gerçekleşecek. NTV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi. Bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu, değişim ve seçim sonuçlarını ele almak için önce MYK’yı ardından cumartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak. Partinin başında kalma eğilimindeParti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Seçimin hemen sonrasında verdiği 'Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir' mesajıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hafta sonu Ankara’ya geliyor. 'Biz demiştik' söyleminden uzak durma kararıİBB Başkanı'nın yönetimde bazı isimlerin değişmesinden yana olduğunu dile getirebileceği belirtiliyor. Seçimlerde CHP listelerinden seçilen 15 DEVA ve 10 Gelecek partili milletvekili de CHP'den ayrılıyor. İYİ Parti'de seçim sonuçları tüm yönleriyle ele alınıyor. İlk toplantıdan bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili 'Biz demiştik' söyleminden uzak durma kararı çıktı. İYİ Parti'de bir yandan gözler, 24-25 Haziran'da yapılacak 3. büyük kongrede.

https://sputniknews.com.tr/20230531/gelecek-partili-ozdag-chpye-istifa-dilekcelerimizi-verdik-1071840266.html

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kemal kılıçdaroğlu, myk, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)