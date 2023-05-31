https://sputniknews.com.tr/20230531/bos-yolda-kafa-kafaya-carpisan-suruculer-yaralandi-1071825056.html

Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı

Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı

Bursa'da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

bursa

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kaza

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sürücü

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Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi. Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü. Çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı.Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı 2023-05-31T10:25+0300 true PT0M15S

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bursa, osmangazi, kaza, trafik kazası, motor, sürücü, video