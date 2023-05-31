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Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
Bursa'da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T10:25+0300
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yaşam
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osmangazi
kaza
trafik kazası
motor
sürücü
video
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Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi. Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü. Çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı.Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
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bursa, osmangazi, kaza, trafik kazası, motor, sürücü, video

Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı

10:25 31.05.2023 (güncellendi: 10:38 31.05.2023)
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Bursa'da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza, işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi. Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü.
Çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı.
Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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Otomobil, kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı
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