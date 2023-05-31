https://sputniknews.com.tr/20230531/bos-yolda-kafa-kafaya-carpisan-suruculer-yaralandi-1071825056.html
Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
Bursa'da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T10:25+0300
2023-05-31T10:25+0300
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yaşam
bursa
osmangazi
kaza
trafik kazası
motor
sürücü
video
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Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi. Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü. Çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı.Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
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bursa, osmangazi, kaza, trafik kazası, motor, sürücü, video
Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
10:25 31.05.2023 (güncellendi: 10:38 31.05.2023) Abone ol
Bursa'da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza, işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi. Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü.
Çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı.
Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.