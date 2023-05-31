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https://sputniknews.com.tr/20230531/bakan-nebatiden-ankara-istanbul-ucaginda-yasananlara-iliskin-aciklama-1071827564.html
Bakan Nebati'den Ankara-İstanbul uçağında yaşananlara ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den Ankara-İstanbul uçağında yaşananlara ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kendisinin de yer aldığı uçaktaki tartışma anlarının sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin "Tamamen çarpıtılarak... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada paylaşılan uçak görüntüleri ile ilgili bir açıklama yaptı.Bakan Nebati, görüntülerin çarpıtılarak servis edildiğini vurguladı ve "Bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım" dedi.Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230522/nebati-asgari-ucrete-bu-yilin-temmuz-ayinda-da-tekrar-bir-ara-zam-daha-yapacagiz-1071416610.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tartışma, protokol, bakan, uçak
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tartışma, protokol, bakan, uçak

Bakan Nebati'den Ankara-İstanbul uçağında yaşananlara ilişkin açıklama

11:11 31.05.2023 (güncellendi: 11:27 31.05.2023)
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© İHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kendisinin de yer aldığı uçaktaki tartışma anlarının sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin "Tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada paylaşılan uçak görüntüleri ile ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Nebati, görüntülerin çarpıtılarak servis edildiğini vurguladı ve "Bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım" dedi.
Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir. Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır. Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım. Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz. Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum."
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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