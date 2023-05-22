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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/nebati-asgari-ucrete-bu-yilin-temmuz-ayinda-da-tekrar-bir-ara-zam-daha-yapacagiz-1071416610.html
Nebati: Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir
Nebati: Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T22:57+0300
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2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
mersin
stadyum
asgari ücret
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Nebati, Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak ülkeyi bugünlere getirdiklerini anlattı.Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta daralan sanayi üretiminin martta aylık yüzde 5,5 artış gösterdiğini anımsatarak, "Mart-nisan döneminde reel kesim güven endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güveni de 2018 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş durumda." dedi.'Enflasyonda düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz'Bakan Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkin şöyle konuştu:Nebati, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışlara değinerek, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız." dedi.'Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir'Türkiye'nin sınırlarıyla oynanmasına izin vermeyecek derecede güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Nebati, "Türkiye, ekonomisi üzerinde oynanan oyunların, ekonomi üzerinde planlar, programlar yapanların üstesinden gelecek güce sahiptir. Türkiye, içeride ve dışarıda bir araya gelmiş ve hesabı kitabı Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek üzerine kurulu olanlarla mücadele etme azmine, gücüne sahip bir ülkedir. Türkiye, bekasını nasıl koruyacağını bilen, Türkiye sevdalılarıyla yoluna devam edecek bir ülkedir. Türkiye, bir stadyumda veya başka stadyumlarda birilerinin yönlendirmesiyle 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir. Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek. Bu sloganları atanlar, bu sloganları yönlendirenler, sloganlara maşa olanlar sizlerin kim olduğunuzu biliyoruz ama biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bakanlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza kadar içselleştireceğimiz bir şeyle önce cevap veriyoruz; hizmet." şeklinde konuştu.Muhalefeti eleştiren Nebati, "Bugün, ülkenin bekası için 'Ben Cumhur İttifakı'na destek vereceğim' diyen Ata İttifakı'nın adayının, düne kadar övdükleri kişinin artık sosyal medyada hayatı maalesef bunların çalışmalarıyla adeta peşkeş çekilir. Neden? Çünkü onların özgürlük anlayışı da aynen budur. 'Benim gibi düşünüyorsan özgürsün, düşünmüyorsan ya sus ya da seni susturmasını kumpaslarla, yalan dolan hikayelerle iyi bilirim' diyorlar. Çünkü hayatları böyle geçiyor. Bunlarda hesap desen yok. Yüzde 1'lik partiye 37 milletvekili veren bir anlayış, hesaptan anlar mı? Anlamaz." dedi.İktidar olmayı hedefleyenlerin vaatlerini ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nebati, "Milliyetçilerin kullandığı bayrakların altında yürüyüş yapıp 'Ben artık milliyetçi oldum' diyenler, sen evine gittiğin zaman milliyetçilere nasıl hitap ediyorsun? Birazcık dürüstsen çık bunu konuş. Sen elini açıp sahte dualar yaptığında, gözlerinden yüzünden belli, akşam eve gittiğin zaman 'Bunları inandırdım' diyor musun, demiyor musun? Allah'ın ayetleri evrenseldir, değişmez." değerlendirmesinde bulundu.
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nureddin nebati, mersin, stadyum, asgari ücret
nureddin nebati, mersin, stadyum, asgari ücret

Nebati: Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir

22:57 22.05.2023 (güncellendi: 23:00 22.05.2023)
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Bakan Nebati, Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© İHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek" dedi.
Nebati, Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak ülkeyi bugünlere getirdiklerini anlattı.
Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta daralan sanayi üretiminin martta aylık yüzde 5,5 artış gösterdiğini anımsatarak, "Mart-nisan döneminde reel kesim güven endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güveni de 2018 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş durumda." dedi.

'Enflasyonda düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz'

Bakan Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkin şöyle konuştu:
"Enflasyon, ülkemizde de arzu ettiğimiz seviyelerin üzerinde seyrediyor. Bunun için de bu sorunu çözmek ve bunu gerçekleştirmek için de bir yandan amansız mücadele sergiliyor bir yandan da insanımızı enflasyonist baskıdan korumak için bütçe imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. Geçen yılın kasım ayından itibaren gerilemekte olan enflasyon, 42 puan düşerek nisan ayında yıllık yüzde 43,7 seviyesine geriledi. Önümüzdeki dönemde bu düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz. Vurgulamak istiyorum ki enflasyonla mücadele sürecimizde hiçbir vatandaşımızı mağdur durumda bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız. 2022'de 290 milyar lira, 2023'ün ilk 4 ayında ise tamı tamına 90 milyar liralık vergiden vazgeçtik."
Nebati, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışlara değinerek, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız." dedi.

'Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir'

Türkiye'nin sınırlarıyla oynanmasına izin vermeyecek derecede güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Nebati, "Türkiye, ekonomisi üzerinde oynanan oyunların, ekonomi üzerinde planlar, programlar yapanların üstesinden gelecek güce sahiptir. Türkiye, içeride ve dışarıda bir araya gelmiş ve hesabı kitabı Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek üzerine kurulu olanlarla mücadele etme azmine, gücüne sahip bir ülkedir. Türkiye, bekasını nasıl koruyacağını bilen, Türkiye sevdalılarıyla yoluna devam edecek bir ülkedir. Türkiye, bir stadyumda veya başka stadyumlarda birilerinin yönlendirmesiyle 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir. Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek. Bu sloganları atanlar, bu sloganları yönlendirenler, sloganlara maşa olanlar sizlerin kim olduğunuzu biliyoruz ama biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bakanlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza kadar içselleştireceğimiz bir şeyle önce cevap veriyoruz; hizmet." şeklinde konuştu.
Muhalefeti eleştiren Nebati, "Bugün, ülkenin bekası için 'Ben Cumhur İttifakı'na destek vereceğim' diyen Ata İttifakı'nın adayının, düne kadar övdükleri kişinin artık sosyal medyada hayatı maalesef bunların çalışmalarıyla adeta peşkeş çekilir. Neden? Çünkü onların özgürlük anlayışı da aynen budur. 'Benim gibi düşünüyorsan özgürsün, düşünmüyorsan ya sus ya da seni susturmasını kumpaslarla, yalan dolan hikayelerle iyi bilirim' diyorlar. Çünkü hayatları böyle geçiyor. Bunlarda hesap desen yok. Yüzde 1'lik partiye 37 milletvekili veren bir anlayış, hesaptan anlar mı? Anlamaz." dedi.
İktidar olmayı hedefleyenlerin vaatlerini ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nebati, "Milliyetçilerin kullandığı bayrakların altında yürüyüş yapıp 'Ben artık milliyetçi oldum' diyenler, sen evine gittiğin zaman milliyetçilere nasıl hitap ediyorsun? Birazcık dürüstsen çık bunu konuş. Sen elini açıp sahte dualar yaptığında, gözlerinden yüzünden belli, akşam eve gittiğin zaman 'Bunları inandırdım' diyor musun, demiyor musun? Allah'ın ayetleri evrenseldir, değişmez." değerlendirmesinde bulundu.
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