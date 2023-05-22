https://sputniknews.com.tr/20230522/nebati-asgari-ucrete-bu-yilin-temmuz-ayinda-da-tekrar-bir-ara-zam-daha-yapacagiz-1071416610.html

Nebati: Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir

Nebati: Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T22:57+0300

2023-05-22T22:57+0300

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2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

mersin

stadyum

asgari ücret

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Nebati, Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak ülkeyi bugünlere getirdiklerini anlattı.Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta daralan sanayi üretiminin martta aylık yüzde 5,5 artış gösterdiğini anımsatarak, "Mart-nisan döneminde reel kesim güven endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güveni de 2018 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş durumda." dedi.'Enflasyonda düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz'Bakan Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkin şöyle konuştu:Nebati, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışlara değinerek, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız." dedi.'Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir'Türkiye'nin sınırlarıyla oynanmasına izin vermeyecek derecede güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Nebati, "Türkiye, ekonomisi üzerinde oynanan oyunların, ekonomi üzerinde planlar, programlar yapanların üstesinden gelecek güce sahiptir. Türkiye, içeride ve dışarıda bir araya gelmiş ve hesabı kitabı Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek üzerine kurulu olanlarla mücadele etme azmine, gücüne sahip bir ülkedir. Türkiye, bekasını nasıl koruyacağını bilen, Türkiye sevdalılarıyla yoluna devam edecek bir ülkedir. Türkiye, bir stadyumda veya başka stadyumlarda birilerinin yönlendirmesiyle 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir. Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek. Bu sloganları atanlar, bu sloganları yönlendirenler, sloganlara maşa olanlar sizlerin kim olduğunuzu biliyoruz ama biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bakanlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza kadar içselleştireceğimiz bir şeyle önce cevap veriyoruz; hizmet." şeklinde konuştu.Muhalefeti eleştiren Nebati, "Bugün, ülkenin bekası için 'Ben Cumhur İttifakı'na destek vereceğim' diyen Ata İttifakı'nın adayının, düne kadar övdükleri kişinin artık sosyal medyada hayatı maalesef bunların çalışmalarıyla adeta peşkeş çekilir. Neden? Çünkü onların özgürlük anlayışı da aynen budur. 'Benim gibi düşünüyorsan özgürsün, düşünmüyorsan ya sus ya da seni susturmasını kumpaslarla, yalan dolan hikayelerle iyi bilirim' diyorlar. Çünkü hayatları böyle geçiyor. Bunlarda hesap desen yok. Yüzde 1'lik partiye 37 milletvekili veren bir anlayış, hesaptan anlar mı? Anlamaz." dedi.İktidar olmayı hedefleyenlerin vaatlerini ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nebati, "Milliyetçilerin kullandığı bayrakların altında yürüyüş yapıp 'Ben artık milliyetçi oldum' diyenler, sen evine gittiğin zaman milliyetçilere nasıl hitap ediyorsun? Birazcık dürüstsen çık bunu konuş. Sen elini açıp sahte dualar yaptığında, gözlerinden yüzünden belli, akşam eve gittiğin zaman 'Bunları inandırdım' diyor musun, demiyor musun? Allah'ın ayetleri evrenseldir, değişmez." değerlendirmesinde bulundu.

mersin

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nureddin nebati, mersin, stadyum, asgari ücret