https://sputniknews.com.tr/20230531/avusturya-cumhurbaskani-200-binden-fazla-vatandasimiz-enflasyon-nedeniyle-yoksullukla-yuz-yuze-1071818705.html

Avusturya Cumhurbaşkanı: 200 binden fazla vatandaşımız yoksullukla yüz yüze

Avusturya Cumhurbaşkanı: 200 binden fazla vatandaşımız yoksullukla yüz yüze

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 200 binden fazla ülke vatandaşının enflasyondaki yükseliş ve gıda, konut kirası ve enerji fiyatlarındaki... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T02:08+0300

2023-05-31T02:08+0300

2023-05-31T02:10+0300

dünya

avusturya

enflasyon

alexander van der bellen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062445437_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f3cba0e5723dc93c5cb4b4d84ec6cd29.jpg

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, enflasyondaki yükselişe karşı uyarılarda bulundu.Van der Bellen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Katolik Kilisesi'nin insani yardım ve kalkınma kuruluşu Caritas'ın verilerine işaret ederek "Caritas'ın araştırmasının sonuçları iç karartıcı. Gıda, enerji ve kirada süregelen enflasyondan çok kötü etkilenen, örneğin tam bir öğün yemek yemeden idare etmek zorunda kalan ya da kiralarını ödeyemeyen insanların yaşamları hakkında fikir veriyor" dedi.Cumhurbaşkanı, "Bunlar münferit vakalar değil. Ülkemizde 200 binden fazla insan yoksulluktan ciddi şekilde etkileniyor ve her gün endişe, korku ve umutsuzluk yaşıyor" ifadelerini kullandı.Bu durumda hiç kimsenin yalnız bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan van der Bellen, "Avusturya'da kimseyi yalnız bırakmamalıyız. Ankete göre Avusturyalıların büyük çoğunluğu da böyle düşünüyor. Federal, eyalet ve belediye düzeylerinde sorumlu görevlerde bulunanlar çabalarını sürdürmeli" diye ekledi.Ülkede enflasyon yüzde 9.7 olarak kaydedilmiştiAvusturya Federal İstatistik Kurumu, daha önce yaptığı açıklamada nisan ayında ülkedeki enflasyonun yüzde 9.7 olarak kaydedildiğini ve en yüksek fiyat artışının yemek, gıda ürünleri, enerji ve kirada görüldüğünü belirtmişti.Açıklamaya göre gıda, enerji ve kira fiyatları nisan ayında yıllık bazda ortalama yüzde 14.7 oranında artarak yıl boyunca enflasyonun en önemli etkenlerinden biri olmayı sürdürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230525/almanya-resesyona-girdi-1071561598.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avusturya, enflasyon, alexander van der bellen