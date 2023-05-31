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https://sputniknews.com.tr/20230531/arastirma-is-yerinde-sigara-icenler-fazladan-1-hafta-izin-kullaniyor-1071842268.html
Araştırma: İş yerinde sigara içenler fazladan 1 hafta izin kullanmış kadar oluyor
Araştırma: İş yerinde sigara içenler fazladan 1 hafta izin kullanmış kadar oluyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, iş yerinde sigara içenlerin içmeyenlere göre neredeyse 1 hafta fazla izin yapmış gibi olduğunu ortaya çıkardı. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T16:22+0300
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yaşam
iş yeri
sigara
mola
izin
hafta
araştırma
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İngiltere Ulus İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede çalışan kesimin yüzde 52'si sigara tüketiyor. Milyonlarca çalışan, sigara molası alarak çalıştıkları alanlardan uzaklaşıyor.Sigara içme alanında günde 20 dakika çok önemli gibi gelmese de, yılda neredeyse 40 saate tekabül ediyor. Bu da fazladan 6 gün izin aldıkları anlamına geliyor.Kurumun yayınladığı veriler, iş yerinde sigara molası alanların sigara tüketmeyen çalışanlara göre yıllık bazda neredeyse 1 hafta daha fazla izin yaptığını ortaya çıkardı. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 6.6 milyon insan sigara veya elektronik sigara kullanıyor, Bu da çalışanlar açısından daha fazla mola anlamına geliyor.Ülke genelinde erkekler kadınlara göre fazla sigara içiyor. İş yerlerinde ise erkeklerin yüzde 15'i ve kadınların yüzde 12'si sigara molası için dışarı çıkıyor. Araştırmaya göre, Z kuşağı arasında sigara tüketim oranı diğer kuşaklara göre daha yüksek. En az sigara içen kuşak ise Y kuşağı. Burada 80'ler ve 90'lardaki sigara karşıtı kampanyaların etkili olduğu görülüyor.Şubat ayında yayımlanan araştırma, İngiltere genelinde sigarayı bırakma oranlarını karşılaştırdı ve ülkede sigara içenlerin yüzde 36'sının sigarayı bıraktığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, sigarayı bırakma şansı en yüksek olan kesim ise 60 yaş ve üstü kişiler.
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iş yeri, sigara, mola, izin, hafta, araştırma
iş yeri, sigara, mola, izin, hafta, araştırma

Araştırma: İş yerinde sigara içenler fazladan 1 hafta izin kullanmış kadar oluyor

16:22 31.05.2023 (güncellendi: 16:25 31.05.2023)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, iş yerinde sigara içenlerin içmeyenlere göre neredeyse 1 hafta fazla izin yapmış gibi olduğunu ortaya çıkardı.
İngiltere Ulus İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede çalışan kesimin yüzde 52'si sigara tüketiyor. Milyonlarca çalışan, sigara molası alarak çalıştıkları alanlardan uzaklaşıyor.
Sigara içme alanında günde 20 dakika çok önemli gibi gelmese de, yılda neredeyse 40 saate tekabül ediyor. Bu da fazladan 6 gün izin aldıkları anlamına geliyor.
Kurumun yayınladığı veriler, iş yerinde sigara molası alanların sigara tüketmeyen çalışanlara göre yıllık bazda neredeyse 1 hafta daha fazla izin yaptığını ortaya çıkardı.
Birleşik Krallık'ta yaklaşık 6.6 milyon insan sigara veya elektronik sigara kullanıyor, Bu da çalışanlar açısından daha fazla mola anlamına geliyor.
Ülke genelinde erkekler kadınlara göre fazla sigara içiyor. İş yerlerinde ise erkeklerin yüzde 15'i ve kadınların yüzde 12'si sigara molası için dışarı çıkıyor.
Araştırmaya göre, Z kuşağı arasında sigara tüketim oranı diğer kuşaklara göre daha yüksek. En az sigara içen kuşak ise Y kuşağı. Burada 80'ler ve 90'lardaki sigara karşıtı kampanyaların etkili olduğu görülüyor.
Şubat ayında yayımlanan araştırma, İngiltere genelinde sigarayı bırakma oranlarını karşılaştırdı ve ülkede sigara içenlerin yüzde 36'sının sigarayı bıraktığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, sigarayı bırakma şansı en yüksek olan kesim ise 60 yaş ve üstü kişiler.
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