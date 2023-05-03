https://sputniknews.com.tr/20230503/abdde-yalnizlik-salgini-endisesi-uyusturucu-kadar-tehlikeli-1070528611.html

ABD'de yalnızlık salgını endişesi: 'Uyuşturucu kadar tehlikeli'

ABD'de yalnızlık salgını endişesi: 'Uyuşturucu kadar tehlikeli'

ABD'nin eski Sağlık Bakanı Vivek Murthy, ülkenin bir yalnızlık salgınıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Murthy, bu durumun sağlık açısından günde 15... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T10:05+0300

2023-05-03T10:05+0300

2023-05-03T10:13+0300

yaşam

abd

yalnızlık

salgın

izolasyon

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ABD sağlık yetkilileri, sosyal izolasyonun obezite veya uyuşturucu kullanımı kadar ciddiye alınmasını istiyor.Barack Obama döneminin Sağlık Bakanı Vivek Murthy, BBC'ye verdiği demeçte, 'derin bir yalnızlık duygusu' yaşayan milyonlarca Amerikalı arasında yer aldığını söyleyerek yeni bir rapor kaleme aldı.'Amerikalıların yüzde 50'sini etkiliyor'Raporda, bu durumun bir 'salgın' gibi yayıldığını vurgulayan Murthy, Amerikalıların yaklaşık yüzde 50'sinin bundan etkilendiğini belirtti.Sosyal izolasyonu günde 15 sigara içmek kadar 'tehlikeli' bulan ve uyuşturucu kullanımına benzeten Murthy, yalnızlıkla kendi bireysel savaşının ise Nisan 2017'de Sağlık Bakanlığını bırakmasının hemen sonrasında geldiğini ifade etti.Eski Bakan, "İşe odaklanırken aynı zamanda yakın çevreme odaklanmanın çok zor olduğunu düşünerek, o dönemde ailemi ve arkadaşlarımı ihmal etmiştim. Bunun sonucunda, aylara yayılan derin bir yalnızlık duygusundan ötürü gerçekten acı çekiyordum" dedi.Araştırma: Yalnızlık erken ölüm riskini yüzde 30 artırıyorBunun yanında, yalnızlığın diyabet, kalp krizi, uykusuzluk ve bunama gibi sağlık sorunları nedeniyle erken ölüm riskini neredeyse yüzde 30 oranında artırdığı bildiriliyor.Yeni bir araştırmaya göre, sosyal bağlantı eksikliği aynı zamanda daha düşük akademik başarı ve daha kötü iş performansına neden oluyor.'Derin bir halk sağlığı sorunu'Murthy, yalnızlığın 'hakkında konuşulması' ve ele alınması gereken 'derin bir halk sağlığı sorunu' olduğunu söyledi."Sosyal izolasyon kaynaklı erken ölüm riskinin, günlük sigara tüketimi ve obezite ile ilişkili risklerden daha büyük olduğunu öğrenmek insanları şaşırtabilir" diyen Murthy, "Sorun, birçok insanın sosyal çevrelerini küçültmesine yol açan Kovid-19 pandemisi ile daha da kötüleşti" diye ekledi.Kitlesel bir girişim çağrısıBununla başa çıkmak için Murthy, yalnızlığa karşı kültürel ve politik tepki geliştirmek ve Amerikan ulusunun sosyal dokusunu onarmak için 'kitlesel bir girişim' çağrısında bulundu.Ayrıca Murthy, sevdiklerimizle 15 dakika geçirmek, insanlarla konuşurken cihazlar gibi dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmak ve birbirimize yardım etmenin yollarını aramak gibi 'bireysel olarak atabileceğimiz adımlar' olduğuna vurgu yaptı. "Yardım, yalnızlığın güçlü bir panzehiridir" diyen Murthy, "Bunların hepsi yardımcı olabilir" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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