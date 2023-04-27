https://sputniknews.com.tr/20230427/11-yil-suren-arastirmanin-sonuclari-aciklandi-patates-kizartmasi-depresyona-neden-oluyor-1070251155.html

11 yıl süren araştırmanın sonuçları açıklandı: Patates kızartması depresyona neden oluyor

11 yıl süren araştırmanın sonuçları açıklandı: Patates kızartması depresyona neden oluyor

Yapılan bir araştırma patates kızartmasının zararını bir kez daha ortaya koydu. 11 yıl boyunca yapılan araştırmayla 140 binden fazla kişinin verileri elde... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T10:21+0300

2023-04-27T10:21+0300

2023-04-27T10:21+0300

yaşam

patates kızartması

depresyon

kaygı

sosyal kaygı bozukluğu

araştırma

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İngiltere'de 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildi.Çalışmalar patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu.Independent Türkçe'de yer alan habere göre araştırmacılar, elde edilen sonuçların kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılı olabileceği tezini ortaya koydu.Araştırmalar sırasında bir zebra balığına, akrilamid verildiği ve balığın karanlık köşelerde saklandığı, içinde tutulduğu akvaryumu keşfetmeye gönülsüz bir tavır sergilediği ve diğer balıklarla ilgilenmediği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220728/tarlalarina-patates-ektiler-domates-cikti-1059234041.html

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patates kızartması, depresyon, kaygı, sosyal kaygı bozukluğu, araştırma