https://sputniknews.com.tr/20230427/11-yil-suren-arastirmanin-sonuclari-aciklandi-patates-kizartmasi-depresyona-neden-oluyor-1070251155.html
11 yıl süren araştırmanın sonuçları açıklandı: Patates kızartması depresyona neden oluyor
11 yıl süren araştırmanın sonuçları açıklandı: Patates kızartması depresyona neden oluyor
Yapılan bir araştırma patates kızartmasının zararını bir kez daha ortaya koydu. 11 yıl boyunca yapılan araştırmayla 140 binden fazla kişinin verileri elde... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T10:21+0300
2023-04-27T10:21+0300
2023-04-27T10:21+0300
yaşam
patates kızartması
depresyon
kaygı
sosyal kaygı bozukluğu
araştırma
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İngiltere'de 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildi.Çalışmalar patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu.Independent Türkçe'de yer alan habere göre araştırmacılar, elde edilen sonuçların kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılı olabileceği tezini ortaya koydu.Araştırmalar sırasında bir zebra balığına, akrilamid verildiği ve balığın karanlık köşelerde saklandığı, içinde tutulduğu akvaryumu keşfetmeye gönülsüz bir tavır sergilediği ve diğer balıklarla ilgilenmediği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220728/tarlalarina-patates-ektiler-domates-cikti-1059234041.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
patates kızartması, depresyon, kaygı, sosyal kaygı bozukluğu, araştırma
patates kızartması, depresyon, kaygı, sosyal kaygı bozukluğu, araştırma
11 yıl süren araştırmanın sonuçları açıklandı: Patates kızartması depresyona neden oluyor
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Yapılan bir araştırma patates kızartmasının zararını bir kez daha ortaya koydu. 11 yıl boyunca yapılan araştırmayla 140 binden fazla kişinin verileri elde edildi. Elde edilen veriler, kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.
İngiltere'de 500 bin kişinin sağlık verilerinin bulunduğu UK Biobank'tan elde edilen veriler, Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir grup bilim insanı tarafından analiz edildi.
Çalışmalar patates kızartması yemenin kaygı bozukluğu riskini yüzde 12, depresyon riskini ise yüzde 7 artırdığını ortaya koydu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre araştırmacılar, elde edilen sonuçların kızartma sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli bir kimyasalla bağlantılı olabileceği tezini ortaya koydu.
Araştırmalar sırasında bir zebra balığına, akrilamid verildiği ve balığın karanlık köşelerde saklandığı, içinde tutulduğu akvaryumu keşfetmeye gönülsüz bir tavır sergilediği ve diğer balıklarla ilgilenmediği belirtildi.