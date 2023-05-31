https://sputniknews.com.tr/20230531/almanyanin-rusyanin-4-konsoloslugunu-kapatma-kararina-moskovadan-kinama-1071856093.html
Almanya’nın Rusya’nın 4 konsolosluğunu kapatma kararına Moskova’dan kınama
Almanya’nın Rusya’nın 4 konsolosluğunu kapatma kararına Moskova’dan kınama
Almanya’nın 4 Rus konsolosluğunu kapatma kararını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'in iyi düşünülmemiş kışkırtıcı eylemlerinin Moskova tarafından... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T22:19+0300
2023-05-31T22:19+0300
2023-05-31T22:19+0300
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rusya
almanya
konsolosluk
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Rusya’nın 4 konsolosluğunu kapatma kararını sert bir dille kınadı.Kurumun açıklamasında, “Almanya'nın Rusya'daki konsolosluk varlığını azaltma kararı söz konusu iken, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Hamburg, Leipzig, Münih ve Frankfurt am Main başkonsolosluklarının 31 Aralık 2023'e kadar kapatılması talebini, onlarca yıllık çok yönlü, zengin ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayanan Rus-Alman ilişkilerini daha da yıkmaya yönelik düşmanca bir adım olarak değerlendiriyoruz” denildi.Son zamanlarda ‘yabancı misyonların personel sayısı bakımından kendi lehine iki kat eşitsizlik olduğunu unutarak’ açıkça uydurma bahanelerle Rus diplomatları toplu halde sınır dışı etmeye başlatanın, yabancı misyonların bazı çalışan kategorileri için kota getirenin, vize verilmesini geciktirenin Alman tarafı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bizim bunun karşısındaki eylemlerimiz yalnızca karşılık olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde gerçekleşmiştir” hatırlatması yapıldı.Açıklamada, “Rus tarafı, Berlin'in sürekli olarak tırmandırdığı gerginliğin suçunu üzerinden atma girişimlerini kesinlikle reddediyor. Alman makamlarını bir kez daha durmaya çağırıyoruz. Berlin’in düşmanca bir politikanın harareti içinde tüm kilometre taşlarını kaybettiği ortada. Alman yetkililer, ikili ilişkilerin bozulmasının tüm sorumluluğunun Alman tarafına ait olduğunu anlamalı” ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada, “Berlin'dekilerin, bu iyi düşünülmemiş kışkırtıcı eylemlerin tarafımızca karşılıksız bırakılmayacağından hiç şüphe duymasın" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/almanya-rusyadaki-4-konsoloslugunu-kapatiyor--1071846130.html
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Almanya’nın Rusya’nın 4 konsolosluğunu kapatma kararına Moskova’dan kınama
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Almanya’nın 4 Rus konsolosluğunu kapatma kararını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'in iyi düşünülmemiş kışkırtıcı eylemlerinin Moskova tarafından karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Rusya’nın 4 konsolosluğunu kapatma kararını sert bir dille kınadı.
Kurumun açıklamasında, “Almanya'nın Rusya'daki konsolosluk varlığını azaltma kararı söz konusu iken, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Hamburg, Leipzig, Münih ve Frankfurt am Main başkonsolosluklarının 31 Aralık 2023'e kadar kapatılması talebini, onlarca yıllık çok yönlü, zengin ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayanan Rus-Alman ilişkilerini daha da yıkmaya yönelik düşmanca bir adım olarak değerlendiriyoruz” denildi.
Son zamanlarda ‘yabancı misyonların personel sayısı bakımından kendi lehine iki kat eşitsizlik olduğunu unutarak’ açıkça uydurma bahanelerle Rus diplomatları toplu halde sınır dışı etmeye başlatanın, yabancı misyonların bazı çalışan kategorileri için kota getirenin, vize verilmesini geciktirenin Alman tarafı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bizim bunun karşısındaki eylemlerimiz yalnızca karşılık olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde gerçekleşmiştir” hatırlatması yapıldı.
Açıklamada, “Rus tarafı, Berlin'in sürekli olarak tırmandırdığı gerginliğin suçunu üzerinden atma girişimlerini kesinlikle reddediyor. Alman makamlarını bir kez daha durmaya çağırıyoruz. Berlin’in düşmanca bir politikanın harareti içinde tüm kilometre taşlarını kaybettiği ortada. Alman yetkililer, ikili ilişkilerin bozulmasının tüm sorumluluğunun Alman tarafına ait olduğunu anlamalı” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, “Berlin'dekilerin, bu iyi düşünülmemiş kışkırtıcı eylemlerin tarafımızca karşılıksız bırakılmayacağından hiç şüphe duymasın" denildi.