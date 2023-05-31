https://sputniknews.com.tr/20230531/almanya-rusyadaki-4-konsoloslugunu-kapatiyor--1071846130.html
Almanya, Rusya'daki 4 konsolosluğunu kapatıyor
Almanya, Rusya'daki 4 konsolosluğunu kapatıyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in Rusya'nın ülkedeki 5 konsolosluğundan 4'ünün çalışmalarını yasakladığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Alman... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T16:43+0300
2023-05-31T16:43+0300
2023-05-31T16:43+0300
dünya
rusya
almanya
konsolosluk
kapatma
kapatma kararı
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Alman Bild gazetesinin bildirdiği üzere, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in Rusya'nın ülkedeki beş konsolosluğundan dördünün çalışmalarını yasakladığını duyurdu. Habere göre Almanya, Rus konsolosluklarının kapatılmasına gerekçe olarak Moskova'nın son zamanlarda Rusya'da çalışabilecek Alman diplomat sayısını sınırlamasını ve bunun birçok Alman konsolosluğunun faaliyete devam etmesini zorlaştırmasını gösterdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın yakında Alman tarafının eylemleriyle ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.Almanya’nın Rusya Büyükelçiliği daha önce St. Petersburg, Kaliningrad, Yekaterinburg ve Novosibirsk başkonsolosluklarının 1 Haziran'dan itibaren vize verme işlemlerini durduracağını açıklamıştı.Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi daha önce kesin sayı vermeden Rusya’nın Alman diplomatların sayısını kısıtlama kararının yüzlerce Almanya vatandaşını kapsayacağını, karardan Alman Büyükelçiliği ve Goethe Enstitüsü çalışanları dahil olmak üzere diplomatların, kültür arabulucularının ve öğretim görevlilerinin etkileneceğini yazmıştı.Almanya’nın Rusya Büyükelçiliği, Moskova'nın kararı nedeniyle Berlin'in her iki taraftan diplomat sayısında eşitlik sağlamak için adımlar atacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Alman diplomatların sayısının kısıtlanmasının Almanya’nın düşmanca eylemlerine yanıt olduğunu ve bu adımla iki ülke arasındaki sayının eşitlendiğini açıkladı. RBK’ya konuşan Zaharova, “Almanlar yeni düşmanca adımlar atarsa yanıtımız gecikmez” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230527/avrupa-basini-ukrayna-almanyadan-moskovaya-ulasabilecek-fuzeler-istedi-1071643689.html
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rusya, almanya, konsolosluk, kapatma, kapatma kararı
rusya, almanya, konsolosluk, kapatma, kapatma kararı
Almanya, Rusya'daki 4 konsolosluğunu kapatıyor
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in Rusya'nın ülkedeki 5 konsolosluğundan 4'ünün çalışmalarını yasakladığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Alman tarafının eylemleri hakkında en kısa zamanda açıklama yapacağını açıkladı.
Alman Bild gazetesinin bildirdiği üzere, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in Rusya'nın ülkedeki beş konsolosluğundan dördünün çalışmalarını yasakladığını duyurdu. Habere göre Almanya, Rus konsolosluklarının kapatılmasına gerekçe olarak Moskova'nın son zamanlarda Rusya'da çalışabilecek Alman diplomat sayısını sınırlamasını ve bunun birçok Alman konsolosluğunun faaliyete devam etmesini zorlaştırmasını gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın yakında Alman tarafının eylemleriyle ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.
Almanya’nın Rusya Büyükelçiliği daha önce St. Petersburg, Kaliningrad, Yekaterinburg ve Novosibirsk başkonsolosluklarının 1 Haziran'dan itibaren vize verme işlemlerini durduracağını açıklamıştı.
Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi daha önce kesin sayı vermeden Rusya’nın Alman diplomatların sayısını kısıtlama kararının yüzlerce Almanya vatandaşını kapsayacağını, karardan Alman Büyükelçiliği ve Goethe Enstitüsü çalışanları dahil olmak üzere diplomatların, kültür arabulucularının ve öğretim görevlilerinin etkileneceğini yazmıştı.
Almanya’nın Rusya Büyükelçiliği, Moskova'nın kararı nedeniyle Berlin'in her iki taraftan diplomat sayısında eşitlik sağlamak için adımlar atacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Alman diplomatların sayısının kısıtlanmasının Almanya’nın düşmanca eylemlerine yanıt olduğunu ve bu adımla iki ülke arasındaki sayının eşitlendiğini açıkladı. RBK’ya konuşan Zaharova, “Almanlar yeni düşmanca adımlar atarsa yanıtımız gecikmez” ifadelerini kullandı.