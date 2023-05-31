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https://sputniknews.com.tr/20230531/al-pacino-83-yasinda-baba-olacak-29-yasindaki-sevgilisinin-8-aylik-hamile-oldugu-ortaya-cikti-1071827123.html
Al Pacino 83 yaşında baba olacak: 29 yaşındaki sevgilisinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
Al Pacino 83 yaşında baba olacak: 29 yaşındaki sevgilisinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sarsan ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 79 yaşında baba olacağı haberinin ardından bir yeni haber de Al Pacino'dan geldi... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T11:07+0300
2023-05-31T11:12+0300
yaşam
al pacino
robert de niro
yaşlı
zengin
erkek
oyuncu
yabancı oyuncu
bebek
hamile
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Medyaya yansıyan haberlere göre Oscar Ödüllü ünlü oyuncu Al Pacino 3. kez baba olmaya hazırlanıyor.'Scarface', 'Godfather', 'Irishman' gibi filmlerle sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisi Nur Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu bildirildi.Ünlü oyuncunun TMZ'ye konuşan bir temsilcisi haberleri doğrulayarak çiftin ilk kez bebek beklediğini belirtti. Al Pacino ve Alfallah ikilisinin geçtiğimiz yıl Nisan ayından bu yana birlikte olduğu biliniyor. İkili en son geçtiğimiz ay Los Angeles'taki bir restoranda görüntülenmişti.Ünlü oyuncunun eski 2 partnerinden halihazırda 3 çocuğu var. Al Pacino'nun söz konusu çocukları, Beverly D'Angelo'nun dünyaya getirdiği 22 yaşındaki ikizler Olivia Pacino ile Anton James Pacino ile Jan Tarrant'ın annesi olduğu 33 yaşındaki Julie Pacino olarak biliniyor.Al Pacino'nun şaşırtıcı bebek haberi, bu ay magazin dünyasını sallayan ikinci 'yaşlı baba' haberi oldu. Daha önce de, ünlü oyuncunun uzun yıllar beraber çalıştığı 79 yaşındaki meslektaşı Robert De Niro'nun 79 yaşında baba olduğu açıklanmıştı. De Niro böylelikle, sevgilisi Tiffany Chen'in dünyaya getirdiği bebek ile 7. kez baba oldu.De Niro ve Al Pacino, 2019'da vizyona giren 'The Irıshman' filminin yanı sıra, 'Heat' (1995) ve 'The Godfather Part II' (1974) filmlerinde birlikte rol almıştı.'Yaş farkı sorun yaratmıyor, genellikle zengin yaşlı erkeklerle birlikte oluyor'Al Pacino'dan bebek sahibi olacağı açıklanan Alfallah, daha önce Rolling Stones grubunun 79 yaşındaki ünlü yıldızı Mick Jagger ve 61 yaşındaki milyarder işadamı Nicolas Berggruen ile aşk yaşamıştı. 2019'da 93 yaşındaki ünlü oyuncu Clint Eastwood ile de görüntülenen Alfallah, 'aile dostu' olduklarını ileri sürmüştü. Page Six'e konuşan bir kaynak, Alfallah ile Al Pacino arasındaki yaş farkının ikili için bir sorun yaratmadığını belirtmiş, Kuveyt kökenli film yapımcısı Alfallah'ın 'genellikle zengin yaşlı erkeklerle birlikte olduğunu' dile getirmişti.
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al pacino, robert de niro, yaşlı, zengin, erkek, oyuncu, yabancı oyuncu, bebek, hamile
al pacino, robert de niro, yaşlı, zengin, erkek, oyuncu, yabancı oyuncu, bebek, hamile

Al Pacino 83 yaşında baba olacak: 29 yaşındaki sevgilisinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

11:07 31.05.2023 (güncellendi: 11:12 31.05.2023)
© AP Photo / Andy KropaAl Pacino
Al Pacino - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Andy Kropa
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Geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sarsan ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 79 yaşında baba olacağı haberinin ardından bir yeni haber de Al Pacino'dan geldi. 83 yaşındaki oyuncunun 29 yaşındaki sevgilisi Nur Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Medyaya yansıyan haberlere göre Oscar Ödüllü ünlü oyuncu Al Pacino 3. kez baba olmaya hazırlanıyor.
'Scarface', 'Godfather', 'Irishman' gibi filmlerle sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisi Nur Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu bildirildi.
Ünlü oyuncunun TMZ'ye konuşan bir temsilcisi haberleri doğrulayarak çiftin ilk kez bebek beklediğini belirtti.
Al Pacino ve Alfallah ikilisinin geçtiğimiz yıl Nisan ayından bu yana birlikte olduğu biliniyor. İkili en son geçtiğimiz ay Los Angeles'taki bir restoranda görüntülenmişti.
,
,
Ünlü oyuncunun eski 2 partnerinden halihazırda 3 çocuğu var. Al Pacino'nun söz konusu çocukları, Beverly D'Angelo'nun dünyaya getirdiği 22 yaşındaki ikizler Olivia Pacino ile Anton James Pacino ile Jan Tarrant'ın annesi olduğu 33 yaşındaki Julie Pacino olarak biliniyor.
Al Pacino'nun şaşırtıcı bebek haberi, bu ay magazin dünyasını sallayan ikinci 'yaşlı baba' haberi oldu. Daha önce de, ünlü oyuncunun uzun yıllar beraber çalıştığı 79 yaşındaki meslektaşı Robert De Niro'nun 79 yaşında baba olduğu açıklanmıştı. De Niro böylelikle, sevgilisi Tiffany Chen'in dünyaya getirdiği bebek ile 7. kez baba oldu.
De Niro ve Al Pacino, 2019'da vizyona giren 'The Irıshman' filminin yanı sıra, 'Heat' (1995) ve 'The Godfather Part II' (1974) filmlerinde birlikte rol almıştı.

'Yaş farkı sorun yaratmıyor, genellikle zengin yaşlı erkeklerle birlikte oluyor'

Al Pacino'dan bebek sahibi olacağı açıklanan Alfallah, daha önce Rolling Stones grubunun 79 yaşındaki ünlü yıldızı Mick Jagger ve 61 yaşındaki milyarder işadamı Nicolas Berggruen ile aşk yaşamıştı. 2019'da 93 yaşındaki ünlü oyuncu Clint Eastwood ile de görüntülenen Alfallah, 'aile dostu' olduklarını ileri sürmüştü.
Page Six'e konuşan bir kaynak, Alfallah ile Al Pacino arasındaki yaş farkının ikili için bir sorun yaratmadığını belirtmiş, Kuveyt kökenli film yapımcısı Alfallah'ın 'genellikle zengin yaşlı erkeklerle birlikte olduğunu' dile getirmişti.
Robert De Niro, 26 Haziran'da Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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79 yaşındaki Robert De Niro 7. kez baba oldu
10 Mayıs, 09:02
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