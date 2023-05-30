https://sputniknews.com.tr/20230530/ysk-baskani-kesin-sonuclara-gore-milletvekili-dagilimini-acikladi-1071785612.html
YSK Başkanı kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
YSK Başkanı kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi" dedi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:30+0300
2023-05-30T14:30+0300
2023-05-30T14:35+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1071785612.jpg?1685446555
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.Yener dağılımı şöyle açıkladı:"AK Parti 268, YRP 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 Milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum."Yener, seçimlere katılım oranının ise yüzde 87.85 olduğunu bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçim
YSK Başkanı kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı
14:30 30.05.2023 (güncellendi: 14:35 30.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
Yener dağılımı şöyle açıkladı:
"AK Parti 268, YRP 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 Milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum."
Yener, seçimlere katılım oranının ise yüzde 87.85 olduğunu bildirdi.