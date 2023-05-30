https://sputniknews.com.tr/20230530/ysk-baskani-kesin-sonuclara-gore-milletvekili-dagilimini-acikladi-1071785612.html

YSK Başkanı kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı

YSK Başkanı kesin sonuçlara göre milletvekili dağılımını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi" dedi. 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T14:30+0300

2023-05-30T14:30+0300

2023-05-30T14:35+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.Yener dağılımı şöyle açıkladı:"AK Parti 268, YRP 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 Milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum."Yener, seçimlere katılım oranının ise yüzde 87.85 olduğunu bildirdi.

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