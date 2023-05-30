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Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu
Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu
Tekirdağ'da yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobile zarar verdi 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T17:20+0300
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hortum ve yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağının geçen araca çarpması kameralara yansıdı.İlçede aniden başlayan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.Meyilli yollardan akan yağmur suyu bazı caddelerde asfaltı söktü.Su birikintilerinden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Altyapı yağmur sularını tahliye etmede zorlandı.Reşadiye Mahallesi'nde otomobilin geçişi sırasında rögar kapağı fırladı. Aracın arka tarafı 1 metreyi aşkın yükseldi, ardından düştü.Maddi hasarın yaşandığı olayda, çekici otomobili alarak yoldan kaldırdı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ankarada-saganak-etkili-oldu-alt-gecitleri-su-basti-tobbda-platform-coktu-1071794360.html
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tekirdağ, rögar, sağanak
tekirdağ, rögar, sağanak

Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu

17:20 30.05.2023
© İHA / HALİL DAĞYağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu
Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© İHA / HALİL DAĞ
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Tekirdağ'da yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobile zarar verdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hortum ve yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağının geçen araca çarpması kameralara yansıdı.
İlçede aniden başlayan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Meyilli yollardan akan yağmur suyu bazı caddelerde asfaltı söktü.
Su birikintilerinden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Altyapı yağmur sularını tahliye etmede zorlandı.
Reşadiye Mahallesi'nde otomobilin geçişi sırasında rögar kapağı fırladı. Aracın arka tarafı 1 metreyi aşkın yükseldi, ardından düştü.
Maddi hasarın yaşandığı olayda, çekici otomobili alarak yoldan kaldırdı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da sağanak etkili oldu: Alt geçitleri su bastı, TOBB’da platform çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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