https://sputniknews.com.tr/20230530/yagmurda-yerinden-firlayan-rogar-kapagi-otomobili-savurdu-1071798824.html
Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu
Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu
Tekirdağ'da yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobile zarar verdi 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T17:20+0300
2023-05-30T17:20+0300
2023-05-30T17:20+0300
yaşam
tekirdağ
rögar
sağanak
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hortum ve yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağının geçen araca çarpması kameralara yansıdı.İlçede aniden başlayan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.Meyilli yollardan akan yağmur suyu bazı caddelerde asfaltı söktü.Su birikintilerinden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Altyapı yağmur sularını tahliye etmede zorlandı.Reşadiye Mahallesi'nde otomobilin geçişi sırasında rögar kapağı fırladı. Aracın arka tarafı 1 metreyi aşkın yükseldi, ardından düştü.Maddi hasarın yaşandığı olayda, çekici otomobili alarak yoldan kaldırdı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ankarada-saganak-etkili-oldu-alt-gecitleri-su-basti-tobbda-platform-coktu-1071794360.html
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tekirdağ, rögar, sağanak
Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu
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Tekirdağ'da yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobile zarar verdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hortum ve yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağının geçen araca çarpması kameralara yansıdı.
İlçede aniden başlayan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Meyilli yollardan akan yağmur suyu bazı caddelerde asfaltı söktü.
Su birikintilerinden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Altyapı yağmur sularını tahliye etmede zorlandı.
Reşadiye Mahallesi'nde otomobilin geçişi sırasında rögar kapağı fırladı. Aracın arka tarafı 1 metreyi aşkın yükseldi, ardından düştü.
Maddi hasarın yaşandığı olayda, çekici otomobili alarak yoldan kaldırdı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.