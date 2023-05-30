https://sputniknews.com.tr/20230530/yagmurda-yerinden-firlayan-rogar-kapagi-otomobili-savurdu-1071798824.html

Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu

Yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobili savurdu

Tekirdağ'da yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağı otomobile zarar verdi 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T17:20+0300

2023-05-30T17:20+0300

2023-05-30T17:20+0300

yaşam

tekirdağ

rögar

sağanak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071798656_36:0:493:257_1920x0_80_0_0_1d79e3080cb6a09bfccfc5ad9ed1c830.jpg

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hortum ve yağmurda yerinden fırlayan rögar kapağının geçen araca çarpması kameralara yansıdı.İlçede aniden başlayan sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.Meyilli yollardan akan yağmur suyu bazı caddelerde asfaltı söktü.Su birikintilerinden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Altyapı yağmur sularını tahliye etmede zorlandı.Reşadiye Mahallesi'nde otomobilin geçişi sırasında rögar kapağı fırladı. Aracın arka tarafı 1 metreyi aşkın yükseldi, ardından düştü.Maddi hasarın yaşandığı olayda, çekici otomobili alarak yoldan kaldırdı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/ankarada-saganak-etkili-oldu-alt-gecitleri-su-basti-tobbda-platform-coktu-1071794360.html

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, rögar, sağanak