https://sputniknews.com.tr/20230530/wanda-nara-birakin-icardi-avrupada-kalsin-1071780914.html

Wanda Nara: Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın

Wanda Nara: Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ülkesindeki bir yemek programında yıldız futbolcunun transferiyle ilgili... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T13:32+0300

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spor

mauro icardi

wanda nara

galatasaray

arjantin

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama geldi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı."San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Icardi'yi getiririz" yanıtını verdi.Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı:Bilindiği üzere Arjantin basını, Icardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti. Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/icardi-askin-olayim-performansiyla-simgeye-seslendi-1071433736.html

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mauro icardi, wanda nara, galatasaray, arjantin