https://sputniknews.com.tr/20230530/wanda-nara-birakin-icardi-avrupada-kalsin-1071780914.html
Wanda Nara: Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın
Wanda Nara: Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ülkesindeki bir yemek programında yıldız futbolcunun transferiyle ilgili... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T13:32+0300
2023-05-30T13:32+0300
2023-05-30T13:47+0300
spor
mauro icardi
wanda nara
galatasaray
arjantin
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama geldi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı."San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Icardi'yi getiririz" yanıtını verdi.Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı:Bilindiği üzere Arjantin basını, Icardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti. Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/icardi-askin-olayim-performansiyla-simgeye-seslendi-1071433736.html
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mauro icardi, wanda nara, galatasaray, arjantin
Wanda Nara: Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın
13:32 30.05.2023 (güncellendi: 13:47 30.05.2023) Abone ol
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, ülkesindeki bir yemek programında yıldız futbolcunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan açıklama geldi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arjantin'de yayınlanan bir yemek programına katılan Nara, San Lorenzo taraftarı bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı.
"San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya, yarışmacı "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Icardi'yi getiririz" yanıtını verdi.
Ancak yıldız futbolcunun eşi, bu işe şu sözlerle karşı çıktı:
"Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın Icardi, Avrupa'da kalsın."
Bilindiği üzere Arjantin basını, Icardi ile Boca Juniors'un ilgilendiğini iddia etmişti. Nara'nın bu açıklamaları da bu söylentileri boşa çıkardı.