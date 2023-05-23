https://sputniknews.com.tr/20230523/icardi-askin-olayim-performansiyla-simgeye-seslendi-1071433736.html

Icardi, 'Aşkın Olayım' performansıyla Simge'ye seslendi

Icardi, 'Aşkın Olayım' performansıyla Simge'ye seslendi

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'da yıldız futbolcu Icardi, gol attıktan sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirdi... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T11:46+0300

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spor

mauro icardi

simge sağın

paylaşım

şarkı

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Spor Toto Süper Lig'de sezon bitimine sayılı günler kala şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray'da yıldız forvet Mauro Icardi'den videolu paylaşım geldi. Şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen Icardi, parçayı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.Paylaşımında Simge'yi de etiketleyen Icardi, "Kusura bakma, senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı için deniyorum" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230522/mauro-icardiden-jorge-jesusa-gonderme-maclarin-sahada-kazanildigini-duydum--1071402912.html

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mauro icardi, simge sağın, paylaşım, şarkı