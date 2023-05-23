https://sputniknews.com.tr/20230523/icardi-askin-olayim-performansiyla-simgeye-seslendi-1071433736.html
Icardi, 'Aşkın Olayım' performansıyla Simge'ye seslendi
Icardi, 'Aşkın Olayım' performansıyla Simge'ye seslendi
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'da yıldız futbolcu Icardi, gol attıktan sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirdi... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:46+0300
2023-05-23T11:46+0300
2023-05-23T12:03+0300
spor
mauro icardi
simge sağın
paylaşım
şarkı
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Spor Toto Süper Lig'de sezon bitimine sayılı günler kala şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray'da yıldız forvet Mauro Icardi'den videolu paylaşım geldi. Şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen Icardi, parçayı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.Paylaşımında Simge'yi de etiketleyen Icardi, "Kusura bakma, senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı için deniyorum" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/mauro-icardiden-jorge-jesusa-gonderme-maclarin-sahada-kazanildigini-duydum--1071402912.html
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mauro icardi, simge sağın, paylaşım, şarkı
mauro icardi, simge sağın, paylaşım, şarkı
Icardi, 'Aşkın Olayım' performansıyla Simge'ye seslendi
11:46 23.05.2023 (güncellendi: 12:03 23.05.2023) Abone ol
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'da yıldız futbolcu Icardi, gol attıktan sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirdi. Arjantinli yıldız, şarkıyı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'de sezon bitimine sayılı günler kala şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray'da yıldız forvet Mauro Icardi'den videolu paylaşım geldi.
Şarkıcı Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen Icardi, parçayı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Paylaşımında Simge'yi de etiketleyen Icardi, "Kusura bakma, senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı için deniyorum" ifadelerine yer verdi.