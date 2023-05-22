https://sputniknews.com.tr/20230522/mauro-icardiden-jorge-jesusa-gonderme-maclarin-sahada-kazanildigini-duydum--1071402912.html

Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme: Maçların sahada kazanıldığını duydum

Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme: Maçların sahada kazanıldığını duydum

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor maçı sonrası yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a göndermede bulundu. Sosyal... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T16:35+0300

2023-05-22T16:35+0300

2023-05-22T16:35+0300

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mauro icardi

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Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Aslan, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mauro Icardi golleriyle takımını sırtlıyor. Arjantinli oyuncu 22 maçta 19 atarken, 7 asist yaptı.NTV'nin aktardığına göre, Sivasspor maçında ağları 2 kez havalandıran 30 yaşındaki golcü, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme yaptı.Sosyal medya hesabında gol sevinçlerini paylaşan Mauro Icardi, "Geçenlerde maçların sahada kazanıldığını ve oynandığını duydum. Dün siz televizyonda bizi izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarlarımız gibi eğlenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.Jorge Jesus ne demişti?Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı sonrasında Süper Lig için maçların sahada kazanılmadığı ifade etmişti.İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

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mauro icardi, süper lig, spor toto süper lig, maç