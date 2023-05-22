https://sputniknews.com.tr/20230522/mauro-icardiden-jorge-jesusa-gonderme-maclarin-sahada-kazanildigini-duydum--1071402912.html
Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme: Maçların sahada kazanıldığını duydum
Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme: Maçların sahada kazanıldığını duydum
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor maçı sonrası yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a göndermede bulundu. Sosyal... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T16:35+0300
2023-05-22T16:35+0300
2023-05-22T16:35+0300
spor
mauro icardi
süper lig
spor toto süper lig
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070117729_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_caba5026c8f27874b72bcf8589896c0c.jpg
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Aslan, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mauro Icardi golleriyle takımını sırtlıyor. Arjantinli oyuncu 22 maçta 19 atarken, 7 asist yaptı.NTV'nin aktardığına göre, Sivasspor maçında ağları 2 kez havalandıran 30 yaşındaki golcü, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme yaptı.Sosyal medya hesabında gol sevinçlerini paylaşan Mauro Icardi, "Geçenlerde maçların sahada kazanıldığını ve oynandığını duydum. Dün siz televizyonda bizi izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarlarımız gibi eğlenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.Jorge Jesus ne demişti?Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı sonrasında Süper Lig için maçların sahada kazanılmadığı ifade etmişti.İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, sözlerini şöyle tamamlamıştı:
https://sputniknews.com.tr/20230522/valencia-vinicius-juniora-irkci-hareketlerde-bulunan-taraftarlari-omur-boyu-seyirden-men-etti-1071401072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070117729_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_e926b41e5a0c3e208bfdc5c700c31353.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mauro icardi, süper lig, spor toto süper lig, maç
mauro icardi, süper lig, spor toto süper lig, maç
Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme: Maçların sahada kazanıldığını duydum
Abone ol
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor maçı sonrası yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Icardi, Jesus'un sözüne atıfta bulunarak, "Maçların sahada kazanıldığını duydum" dedi.
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Aslan, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mauro Icardi golleriyle takımını sırtlıyor. Arjantinli oyuncu 22 maçta 19 atarken, 7 asist yaptı.
NTV'nin aktardığına göre, Sivasspor maçında ağları 2 kez havalandıran 30 yaşındaki golcü, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a gönderme yaptı.
Sosyal medya hesabında gol sevinçlerini paylaşan Mauro Icardi, "Geçenlerde maçların sahada kazanıldığını ve oynandığını duydum. Dün siz televizyonda bizi izlerken bunu kanıtladık. Umarım tüm taraftarlarımız gibi eğlenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus ne demişti?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı sonrasında Süper Lig için maçların sahada kazanılmadığı ifade etmişti.
İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, sözlerini şöyle tamamlamıştı:
"Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."