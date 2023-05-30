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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ukrayna-ordusu-rusyada-gecici-siginma-merkezine-saldirdi-1-olu-1071810179.html
Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü
Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü
Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezine düzenlediği topçu saldırısında güvenlik... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:14+0300
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Belgorod Valisi Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezinin Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldığını bildirdi.Açıklamada, geçici sığınma merkezinin yerleştiği eski sanatoryumun arazisine üç merminin düştüğü belirtildi.Saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Gladkov, merkezde bir yıl önce Sereda köyünden tahliye edilen vatandaşların barındığını belirterek şimdi bu vatandaşların başka yere aktarıldığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/zelenskiyin-danismani-podolyak-hayalini-acikladi-rusya-sinirinda-silahtan-arindirilmis-bolge-1071757400.html
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belgorod, rusya, ukrayna, saldırı

Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü

22:14 30.05.2023
© SputnikRusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentindeki petrol deposunda yangın
Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentindeki petrol deposunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezine düzenlediği topçu saldırısında güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezinin Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldığını bildirdi.
Açıklamada, geçici sığınma merkezinin yerleştiği eski sanatoryumun arazisine üç merminin düştüğü belirtildi.
Saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Gladkov, merkezde bir yıl önce Sereda köyünden tahliye edilen vatandaşların barındığını belirterek şimdi bu vatandaşların başka yere aktarıldığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
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