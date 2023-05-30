https://sputniknews.com.tr/20230530/ukrayna-ordusu-rusyada-gecici-siginma-merkezine-saldirdi-1-olu-1071810179.html
Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü
Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü
Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezine düzenlediği topçu saldırısında güvenlik... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:14+0300
2023-05-30T22:14+0300
2023-05-30T22:14+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
ukrayna
saldırı
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Belgorod Valisi Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezinin Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldığını bildirdi.Açıklamada, geçici sığınma merkezinin yerleştiği eski sanatoryumun arazisine üç merminin düştüğü belirtildi.Saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Gladkov, merkezde bir yıl önce Sereda köyünden tahliye edilen vatandaşların barındığını belirterek şimdi bu vatandaşların başka yere aktarıldığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/zelenskiyin-danismani-podolyak-hayalini-acikladi-rusya-sinirinda-silahtan-arindirilmis-bolge-1071757400.html
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belgorod, rusya, ukrayna, saldırı
belgorod, rusya, ukrayna, saldırı
Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü
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Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezine düzenlediği topçu saldırısında güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezinin Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldığını bildirdi.
Açıklamada, geçici sığınma merkezinin yerleştiği eski sanatoryumun arazisine üç merminin düştüğü belirtildi.
Saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Gladkov, merkezde bir yıl önce Sereda köyünden tahliye edilen vatandaşların barındığını belirterek şimdi bu vatandaşların başka yere aktarıldığını da sözlerine ekledi.