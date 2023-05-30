https://sputniknews.com.tr/20230530/ukrayna-ordusu-rusyada-gecici-siginma-merkezine-saldirdi-1-olu-1071810179.html

Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü

Ukrayna ordusu Rusya’da geçici sığınma merkezine saldırdı: 1 ölü

Rusya’nın Belgorod bölgesinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezine düzenlediği topçu saldırısında güvenlik... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:14+0300

2023-05-30T22:14+0300

2023-05-30T22:14+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

ukrayna

saldırı

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Belgorod Valisi Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şebekino ilçesindeki geçici sığınma merkezinin Ukrayna ordusunun topçu saldırısına maruz kaldığını bildirdi.Açıklamada, geçici sığınma merkezinin yerleştiği eski sanatoryumun arazisine üç merminin düştüğü belirtildi.Saldırı sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Gladkov, merkezde bir yıl önce Sereda köyünden tahliye edilen vatandaşların barındığını belirterek şimdi bu vatandaşların başka yere aktarıldığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230529/zelenskiyin-danismani-podolyak-hayalini-acikladi-rusya-sinirinda-silahtan-arindirilmis-bolge-1071757400.html

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