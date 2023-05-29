Zelenskiy'in danışmanı Podolyak hayalini açıkladı: 'Rusya sınırında silahtan arındırılmış bölge'

Twitter hesabından açıklama yapan Zelenskiy'in danışmanı Podolyak, Ukrayna'daki çatışmalardan sonra ele alınacak ana konunun, gelecekte saldırganlıkların önlenmesi için sınıra güvenlik birimlerinin yerleştirilmesi olması gerektiğini ifade etti.



100-120 kilometrelik silahtan arındırılmış bölge kurulmasının zorunlu olduğunu savunan Podolyak, tercihen ilk aşamada uluslararası kontrol güçlerinin söz konusu bölgede görev yapmasından yana olduğunu kaydetti.



Podolyak, silahtan arındırılmış bölgenin sınırdaki Belgorod, Bryansk, Kursk ve Rostov bölgelerinde kurulmasını istediğini ekledi.



Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın 1991 tarihinde geçerli olan sınırlara çekilmesi ve söz konusu sırada 40-100 kilometrelik güvenli bölge kurulması gerektiğini öne sürmüştü.