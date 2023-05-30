https://sputniknews.com.tr/20230530/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-sizi-adreste-bulamadik-sozu-son-buluyor-1071777541.html

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Sizi adreste bulamadık' sözü son buluyor

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Sizi adreste bulamadık' sözü son buluyor

Bazı kargo şirketleri, 'Sizi adreste bulamadık' diyerek sipariş edilen ürünleri teslim etmiyor. Şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yetkisi... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T12:00+0300

2023-05-30T12:00+0300

2023-05-30T12:00+0300

türkiye

kargo

firma

alışveriş

internetten alışveriş

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Ticaret Bakanlığı, kargo teslimatında yaşanan 'adreste bulamadık' bahanesini mercek altına aldı. CNN TÜRK'ün haberine göre bakanlık, vatandaşlara yaşatılan mağduriyetlere ilişkin harekete geçerek yetkisi olmayan kargo firmalarının artık faaliyette bulunmasına izin vermeyecek. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken özellikle güvenilir olan satıcıları tercih etmekte fayda var. Kargo ulaşmadığı durumda ne yapılabilir? E-devlet üzerinden tüketici portalı var oradan girip faaliyetlerle ilgili şikayette bulunabiliriz. BTK'ya şikayette bulunabiliriz. Uğradığımız maddi zarar için de tüketici hakem heyetine başvuruda bulunulabilir.

https://sputniknews.com.tr/20230505/kargo-sirketleri-kurye-bulamiyor-fiyatlar-iki-katina-cikti-1070644579.html

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kargo, firma, alışveriş, internetten alışveriş