https://sputniknews.com.tr/20230505/kargo-sirketleri-kurye-bulamiyor-fiyatlar-iki-katina-cikti-1070644579.html
Kargo şirketleri kurye bulamıyor: Fiyatlar iki katına çıktı
Kargo şirketleri kurye bulamıyor: Fiyatlar iki katına çıktı
Kargo ücretleri, akaryakıt fiyatları düşmesine rağmen iki katına çıktı. Firmalar “12 bin TL’ye eleman bulamıyoruz. Maaşları artırıyoruz. Bu da ücretlere... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T08:23+0300
2023-05-05T08:23+0300
2023-05-05T08:23+0300
türkiye
moto kurye
kurye
kargo
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Haber Global'in haberine göre kargo ücretlerine yapılan fahiş zamlar isyan ettirdi. Birçok kişi, sosyal medya ve tüketici bloglarında ‘kargo ücreti zamlarına dur denmeli’ paylaşımlarında bulundu. Firmaların, taşıma ücretlerine son 1 yılda 3 defa zam yaptığı belirtildi. Yılbaşında özel bir şirketin ortalama 30 TL olan taşıma ücretinin 60 liraya çıktığı aktarıldı. Bazı ürünlerde kargo ücretinin sipariş tutarının bile üzerine çıkması kamuoyunda şikâyetlere sebep oldu. Firmalar ise yapılan zamların akaryakıtla ilgili değil, çalışan maaşlarında yaşanan artışla alakalı olduğunu ifade etti.'Maaş beğenmiyorlar'Sektörün en büyük kargo şirketlerinden birinde şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Buldu, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada “Pandemi ile birlikte evlere servis yapan online yemek şirketleri hızla büyüdü. Sektördeki motokurye potansiyelinin çoğunu aldılar. Kargo şirketlerinin istihdam ihtiyacının büyük kısmı bu büyük firmalara kaydı. Şu sıralar çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Ortalama bir kurye maaşı 10-12 bin lira; bugünlerde 15 bin liranın üzerinde para isteyenler var. Sigorta ve yemek ücretleri de üstüne eklenince bir çalışanın maaşı 20 bin lirayı geçiyor. Biz de bu çalışan maaşı artışlarını fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz” dedi.Teslimatlar gecikiyorRamazan Buldu “Online yemek sektöründe motokuryelere daha fazla maaş ödeniyor. Ayrıca prim usulü çalışılıyor. Bizdeki gibi mesai saatleri de çok yüksek değil. A2 ehliyetine sahip olan kişiler de bu alanları tercih ediyor. Kargo sektöründe ciddi bir istihdam açığı var. Fiyat dışında teslimatlar da gecikiyor. Müşteriler bu durumdan da şikâyetçi” diye konuştu.
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moto kurye, kurye, kargo
Kargo şirketleri kurye bulamıyor: Fiyatlar iki katına çıktı
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Kargo ücretleri, akaryakıt fiyatları düşmesine rağmen iki katına çıktı. Firmalar “12 bin TL’ye eleman bulamıyoruz. Maaşları artırıyoruz. Bu da ücretlere yansıyor” dedi.
Haber Global'in haberine
göre kargo ücretlerine yapılan fahiş zamlar isyan ettirdi. Birçok kişi, sosyal medya ve tüketici bloglarında ‘kargo ücreti zamlarına dur denmeli’ paylaşımlarında bulundu. Firmaların, taşıma ücretlerine son 1 yılda 3 defa zam yaptığı belirtildi. Yılbaşında özel bir şirketin ortalama 30 TL olan taşıma ücretinin 60 liraya çıktığı aktarıldı. Bazı ürünlerde kargo ücretinin sipariş tutarının bile üzerine çıkması kamuoyunda şikâyetlere sebep oldu. Firmalar ise yapılan zamların akaryakıtla ilgili değil, çalışan maaşlarında yaşanan artışla alakalı olduğunu ifade etti.
'Maaş beğenmiyorlar'
Sektörün en büyük kargo şirketlerinden birinde şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Buldu, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada “Pandemi ile birlikte evlere servis yapan online yemek şirketleri hızla büyüdü. Sektördeki motokurye potansiyelinin çoğunu aldılar. Kargo şirketlerinin istihdam ihtiyacının büyük kısmı bu büyük firmalara kaydı. Şu sıralar çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Ortalama bir kurye maaşı 10-12 bin lira; bugünlerde 15 bin liranın üzerinde para isteyenler var. Sigorta ve yemek ücretleri de üstüne eklenince bir çalışanın maaşı 20 bin lirayı geçiyor. Biz de bu çalışan maaşı artışlarını fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz” dedi.
Teslimatlar gecikiyor
Ramazan Buldu “Online yemek sektöründe motokuryelere daha fazla maaş ödeniyor. Ayrıca prim usulü çalışılıyor. Bizdeki gibi mesai saatleri de çok yüksek değil. A2 ehliyetine sahip olan kişiler de bu alanları tercih ediyor. Kargo sektöründe ciddi bir istihdam açığı var. Fiyat dışında teslimatlar da gecikiyor. Müşteriler bu durumdan da şikâyetçi” diye konuştu.