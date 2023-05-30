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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/tbmmde-bos-bulunan-340-milletvekili-odasi-icin-kura-cekildi-1071803542.html
TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi
TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı. TBMM Genel Kurulu, 28. dönem milletvekillerinin yemin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T19:27+0300
2023-05-30T19:46+0300
2023 türkiye seçimleri
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
meclis
kura
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Milletvekili genel seçim kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlandı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası'ndaki odaları belirlendi.Bu kapsamda Divan Salonu'nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı.Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı.27. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, Meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurul Salonu'na yakın odalar tahsis edildi.28. dönem milletvekilleri cuma günü yemin edecekÖte yandan, TBMM İçtüzüğü’nün, 3. maddesinde yer alan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır” hükmü gereğince TBMM Genel Kurulu, 28. dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dağılımı nasıl? Resmi Gazete'de yayımlanan kesin sonuçlara göre toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlandığı duyurulmuştu. Kesinleşen sonuçlara göre, TBMM'de AK Parti'nin 268, Yeniden Refah'ın 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, İYİ Parti'nin ise 43 vekil çıkarttığı açıklanmıştı. CHP sıralarından ise 169 vekil çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/28-donem-milletvekili-genel-secimi-kesin-sonuclari-resmi-gazetede-1071799544.html
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milletvekili odaları nasıl belirleniyor, milletvekili genel seçim kesin sonuçları, tbmm'de partilerin dağılımı
milletvekili odaları nasıl belirleniyor, milletvekili genel seçim kesin sonuçları, tbmm'de partilerin dağılımı

TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi

19:27 30.05.2023 (güncellendi: 19:46 30.05.2023)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı. TBMM Genel Kurulu, 28. dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.
Milletvekili genel seçim kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlandı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası'ndaki odaları belirlendi.
Bu kapsamda Divan Salonu'nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı.
Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı.
27. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.
Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, Meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurul Salonu'na yakın odalar tahsis edildi.

28. dönem milletvekilleri cuma günü yemin edecek

Öte yandan, TBMM İçtüzüğü’nün, 3. maddesinde yer alan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır” hükmü gereğince TBMM Genel Kurulu, 28. dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dağılımı nasıl?

Resmi Gazete'de yayımlanan kesin sonuçlara göre toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlandığı duyurulmuştu. Kesinleşen sonuçlara göre, TBMM'de AK Parti'nin 268, Yeniden Refah'ın 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, İYİ Parti'nin ise 43 vekil çıkarttığı açıklanmıştı. CHP sıralarından ise 169 vekil çıktı.
© Sputnik28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayınlanan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarına göre vekil sayıları belli oldu. Buna göre, seçime giren 12 siyasi parti, 100 binin altında oy aldı.
Resmi Gazete'de yayınlanan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarına göre vekil sayıları belli oldu. Buna göre, seçime giren 12 siyasi parti, 100 binin altında oy aldı. - Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayınlanan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarına göre vekil sayıları belli oldu. Buna göre, seçime giren 12 siyasi parti, 100 binin altında oy aldı.
YSK'nın seçim sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Verilere göre, seçimlere giren 15 siyasi parti, yüzde 1'lik dilimi aşamadı.
YSK'nın seçim sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Verilere göre, seçimlere giren 15 siyasi parti, yüzde 1'lik dilimi aşamadı. - Sputnik Türkiye
3/3
YSK'nın seçim sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Verilere göre, seçimlere giren 15 siyasi parti, yüzde 1'lik dilimi aşamadı.
1/3
© Sputnik
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
2/3
Resmi Gazete'de yayınlanan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarına göre vekil sayıları belli oldu. Buna göre, seçime giren 12 siyasi parti, 100 binin altında oy aldı.
3/3
YSK'nın seçim sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Verilere göre, seçimlere giren 15 siyasi parti, yüzde 1'lik dilimi aşamadı.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
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