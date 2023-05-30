https://sputniknews.com.tr/20230530/tbmmde-bos-bulunan-340-milletvekili-odasi-icin-kura-cekildi-1071803542.html

TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi

TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin kullanacağı odalar için kura çekimi yapıldı. TBMM Genel Kurulu, 28. dönem milletvekillerinin yemin... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T19:27+0300

2023-05-30T19:27+0300

2023-05-30T19:46+0300

2023 türkiye seçimleri

tbmm

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Milletvekili genel seçim kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayınlandı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclis'te yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla İlişkiler Binası'ndaki odaları belirlendi.Bu kapsamda Divan Salonu'nda, boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi. İlk kura çekimini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu yaptı.Kura çekimine siyasi parti temsilcileriyle TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri de katıldı.27. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen milletvekilleri, odalarını kullanmaya devam edecek.Engelli ve sağlık sorunu olan milletvekillerine, Meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için Genel Kurul Salonu'na yakın odalar tahsis edildi.28. dönem milletvekilleri cuma günü yemin edecekÖte yandan, TBMM İçtüzüğü’nün, 3. maddesinde yer alan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır” hükmü gereğince TBMM Genel Kurulu, 28. dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacak.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dağılımı nasıl? Resmi Gazete'de yayımlanan kesin sonuçlara göre toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlandığı duyurulmuştu. Kesinleşen sonuçlara göre, TBMM'de AK Parti'nin 268, Yeniden Refah'ın 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, İYİ Parti'nin ise 43 vekil çıkarttığı açıklanmıştı. CHP sıralarından ise 169 vekil çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/28-donem-milletvekili-genel-secimi-kesin-sonuclari-resmi-gazetede-1071799544.html

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milletvekili odaları nasıl belirleniyor, milletvekili genel seçim kesin sonuçları, tbmm'de partilerin dağılımı