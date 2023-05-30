https://sputniknews.com.tr/20230530/28-donem-milletvekili-genel-secimi-kesin-sonuclari-resmi-gazetede-1071799544.html
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
28. Dönem Miletvekili Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T17:49+0300
2023-05-30T17:49+0300
2023-05-30T19:03+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
vekil
resmi gazete
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Miletvekili Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlandı. Siyasi partilerin çıkardığı vekil sayısı şöyle oldu:AK Parti: 268Yeniden Refah: 5 MHP: 50YSP: 61TİP: 4CHP: 169İYİ Parti: 43
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seçim, vekil, resmi gazete
seçim, vekil, resmi gazete
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
17:49 30.05.2023 (güncellendi: 19:03 30.05.2023) Abone ol
28. Dönem Miletvekili Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Miletvekili Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlandı. Siyasi partilerin çıkardığı vekil sayısı şöyle oldu: