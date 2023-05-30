https://sputniknews.com.tr/20230530/secimde-provokatif-paylasim-yaptigi-one-surulen-2-supheli-yakalandi-1071773972.html

Seçimde provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

Seçimde provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada 'provokatif ve manipülasyon içeren' paylaşımlarla ilgili... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T11:23+0300

2023-05-30T11:23+0300

2023-05-30T11:23+0300

türkiye

istanbul

seçim

paylaşım

provokasyon

gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın sosyal medya hesaplarından kamuoyunda 'yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren' paylaşımlar yapan hesapları incelemeye alarak, soruşturma açması üzerine çalışma başlattı.Tespiti yapılan 5 hesaptan 2'sinin kullanıcısının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, A.A. ve H.D'yi gözaltına aldı.İncelemeye alınan diğer hesaplardan 2'sinin kullanıcısının il dışında, birisinin ise yurt dışında yaşadığı saptandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. buradaki işlemlerin ardından salıverildi.Şüphelilerden H.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/yskdan-milletvekili-kesin-sonuclari-aciklamasi-1071770716.html

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