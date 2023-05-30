https://sputniknews.com.tr/20230530/secimde-provokatif-paylasim-yaptigi-one-surulen-2-supheli-yakalandi-1071773972.html
Seçimde provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
Seçimde provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada 'provokatif ve manipülasyon içeren' paylaşımlarla ilgili... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:23+0300
2023-05-30T11:23+0300
2023-05-30T11:23+0300
türkiye
istanbul
seçim
paylaşım
provokasyon
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın sosyal medya hesaplarından kamuoyunda 'yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren' paylaşımlar yapan hesapları incelemeye alarak, soruşturma açması üzerine çalışma başlattı.Tespiti yapılan 5 hesaptan 2'sinin kullanıcısının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, A.A. ve H.D'yi gözaltına aldı.İncelemeye alınan diğer hesaplardan 2'sinin kullanıcısının il dışında, birisinin ise yurt dışında yaşadığı saptandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. buradaki işlemlerin ardından salıverildi.Şüphelilerden H.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/yskdan-milletvekili-kesin-sonuclari-aciklamasi-1071770716.html
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istanbul, seçim, paylaşım, provokasyon, gözaltı
istanbul, seçim, paylaşım, provokasyon, gözaltı
Seçimde provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada 'provokatif ve manipülasyon içeren' paylaşımlarla ilgili soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın sosyal medya hesaplarından kamuoyunda 'yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren' paylaşımlar yapan hesapları incelemeye alarak, soruşturma açması üzerine çalışma başlattı.
Tespiti yapılan 5 hesaptan 2'sinin kullanıcısının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, A.A. ve H.D'yi gözaltına aldı.
İncelemeye alınan diğer hesaplardan 2'sinin kullanıcısının il dışında, birisinin ise yurt dışında yaşadığı saptandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. buradaki işlemlerin ardından salıverildi.
Şüphelilerden H.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.