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Rusya, tarihinde ilk kez jeostatik yörüngeye üç meteoroloji uydudan oluşan bir grup yerleştirdi
Rusya, tarihinde ilk kez jeostatik yörüngeye üç meteoroloji uydudan oluşan bir grup yerleştirdi
Rusya uzay ajansı Roscosmos, Rusya tarihinde ilk kez jeostatik yörüngeye üç meteoroloji uydudan oluşan bir grubun yerleştirildiğini duyurdu. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T21:56+0300
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dünya
roscosmos
rusya
uydu
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Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “Elektro-L No:4 jeostatik meteoroloji uzay uydusu yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra görevini yerine getirmeye başlandı” ifadelerine yer verildi.Böylelikle, ülkenin uzay tarihinde ilk kez, jeostatik yörüngeye üç meteoroloji uydudan oluşan eksiksiz bir meteoroloji uydu grubunun yerleştirildiği kaydedildi. Uyduların, Elektro-L No:2, Elektro-L No:3 ve Elektro-L No:4 olduğu anlatıldı.Elektro-L No:2, 2015 Aralık’ta uzaya gönderilmişti. Elektrol-L No:3 de 2019 Aralık ayında yörüngeye yerleştirilmişti. Elektro-L No: 4 uydusu da bu yılın şubat ayında fırlatılmıştı.Elektro-L uydularının benzersiz özellikleri, her 15-30 dakikada bir yörüngeden bağımsız hava durumu verilerinin alınmasını mümkün kılıyor. Yüksek kaliteli multispektral görüntülerin aralıksız iletimi sayesinde, hava durumu tahminlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmanın yanı sıra, küresel iklim ve değişim izleme sorunlarını çözüyor, fırtına ve acil durum telgrafları veriyor.Uydular ayrıca Cospas-Sarsat Uluslararası Uydu Arama Kurtarma Sistemi’ne bağlı acil durum vericilerinden sinyalleri aktarıyor. Bu da arama kurtarma servislerine, imdat çağrılarına daha hızlı verme fırsatını sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/rus-kozmonotlarin-yeni-uzay-yurusu-yaklasik-8-saat-surdu-1069916000.html
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roscosmos, rusya, uydu
roscosmos, rusya, uydu

Rusya, tarihinde ilk kez jeostatik yörüngeye üç meteoroloji uydudan oluşan bir grup yerleştirdi

21:56 30.05.2023
© Fotoğraf : RoscosmosSoyuz MS-18
Soyuz MS-18 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Fotoğraf : Roscosmos
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Rusya uzay ajansı Roscosmos, Rusya tarihinde ilk kez jeostatik yörüngeye üç meteoroloji uydudan oluşan bir grubun yerleştirildiğini duyurdu.
Roscosmos’tan yapılan açıklamada, “Elektro-L No:4 jeostatik meteoroloji uzay uydusu yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra görevini yerine getirmeye başlandı” ifadelerine yer verildi.
Böylelikle, ülkenin uzay tarihinde ilk kez, jeostatik yörüngeye üç meteoroloji uydudan oluşan eksiksiz bir meteoroloji uydu grubunun yerleştirildiği kaydedildi. Uyduların, Elektro-L No:2, Elektro-L No:3 ve Elektro-L No:4 olduğu anlatıldı.
Elektro-L No:2, 2015 Aralık’ta uzaya gönderilmişti. Elektrol-L No:3 de 2019 Aralık ayında yörüngeye yerleştirilmişti. Elektro-L No: 4 uydusu da bu yılın şubat ayında fırlatılmıştı.
Elektro-L uydularının benzersiz özellikleri, her 15-30 dakikada bir yörüngeden bağımsız hava durumu verilerinin alınmasını mümkün kılıyor. Yüksek kaliteli multispektral görüntülerin aralıksız iletimi sayesinde, hava durumu tahminlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmanın yanı sıra, küresel iklim ve değişim izleme sorunlarını çözüyor, fırtına ve acil durum telgrafları veriyor.
Uydular ayrıca Cospas-Sarsat Uluslararası Uydu Arama Kurtarma Sistemi’ne bağlı acil durum vericilerinden sinyalleri aktarıyor. Bu da arama kurtarma servislerine, imdat çağrılarına daha hızlı verme fırsatını sağlıyor.
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